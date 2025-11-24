預算有限也不怕！1000元以下美妝交換禮物　每年熱賣冠軍也入列

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末是交換禮物的季節，但是隨著物價飆漲，出手的預算有限，難道就沒有好物了嗎？盤點多款1000元以內就可以到手的質感美妝禮盒，心意到位也不會造成龐大經濟負擔。

＃(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，售價930元

來自紐約都會的(MALIN+GOETZ)憑藉大麻草香氣在世界各地廣受歡迎，更是高級飯店御用備品，在年末也推出很多厲害選品，其中，2025修護滋潤禮盒含有柑橘護手霜30ml加上莫希多潤唇膠10ml，可以說是非常實用的養護組合，搭配具有質感的「超圖形」藝術包裝，還可以當作聖誕樹吊飾使用。

＃NEAL'S YARD REMEDIES 甜夢時光禮盒，售價800元

現代人睡眠不佳幾乎是人人都有的問題，作為NEAL'S YARD REMEDIES過去熱賣冠軍的甜夢時光香氣，今年再度以香氛泡泡沐浴露100ml搭配靜眠枕頭噴霧8ml，讓人可以在薰衣草、馬鬱蘭與天竺葵等天然精油的陪伴下，真正能放鬆心情，好好給自己一個休息的Me Time，小巧禮盒設計，直接把包裝都幫你準備到位。

＃LUSH 睡公主禮盒，售價850元

能夠讓人舒壓放鬆的單品，絕對是不分男女都該擁有的好物，LUSH旗下以薰衣草花香為主調的沐浴露與潤膚乳，在年末季節設計成套組，從洗澡開始就可以提前為睡覺做準備，具有潤澤度又不會厚重的潤膚乳，更是秋冬滋養肌膚的好幫手，一套下來直接開啟深眠大道。