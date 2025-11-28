Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯亮點一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）近期為主演電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）展開全球宣傳，而在新加坡首映會時發生了一個小插曲，一名瘋狂粉絲越過保鑣直衝向Ariana Grande，興奮摟肩跳躍，當下Cynthia Erivo便飛撲保護Ariana Grande、把男子用力拉開，甚至比保鑣還快反應過來，這段影片在網路上廣為流傳，令人看了都忍不住為她們的真摯友情感動！

然而除了這段暖心故事，延續第一集從電影中延伸至戲外的紅毯風格，Ariana Grande與Cynthia Erivo再度演繹多套驚艷設計的造型，不僅從細節反映出角色的特質，也與真實世界的她們也特別契合。這對好姊妹這回又帶來哪些精采的紅毯造型？一起來細細欣賞！

Ariana Grande與Cynthia Erivo《魔法壞女巫2》宣傳造型

Ariana Grande

Ariana Grande在紐約首映會上一襲黑粉拼接公主禮服，為Schiaparelli所設計，結合電影中兩位主角的代表色調，胸前不對稱的蕾絲飾邊引人注意，點出剛好的浪漫。

Balenciaga泡泡粉色亮片禮服完美襯托出Ariana Grande的角色特質，大小錯綜的閃亮反光，呈現出童話中的不真實美感，且此為Balenciaga新任設計師Pieraaolo Piccioli操刀、特別訂製而成。

新加坡首映會上，Ariana Grande所穿著的正是這條出自Thom Browne的裙子，冰藍色與淡粉色的亮片珠繡排出漸層花卉，複雜技藝耗時1500個小時才大功告成。

眾多宣傳造型裡，就屬這套蝴蝶禮服話題度最高，俐落線條感的粉色禮服上，有數隻的蝴蝶停駐，隨著移動翩翩起舞，難以想像以怪誕風格著稱的Robert Wun，能創造出如此接近童話公主的服裝！

Cynthia Erivo

在首映會最後的紐約站，Cynthia Erivo祭出了最具個性的造型，同樣為Balenciaga新創意總監Pierpaolo Piccioli的焦點新作，皮革和羽毛的組合運用，搭配上超巨大的墨鏡，誰能比她還酷？

Cynthia Erivo穿上Jean Paul Gaultier新任創意總監Duran Lantink首次操刀的系列，奇特廓形在她身上得到如裝甲般的剛毅意象，而她漂亮健康的肌肉線條則受到各方的讚賞。

巴黎首映會時，Cynthia Erivo展示了酷與性感並存的樣貌，她穿著由Sarah Burton所設計的Givenchy禮服，黑色蕾絲面料用粗腰帶巧妙點綴，雖是全身透視卻絲毫不會有庸俗之氣，甚至和Cynthia本身的刺青結合出自然的連接效果。

在新加坡首映會保護Ariana Grande、展現超強姐妹力的Cynthia Erivo，便是身穿這套Vivienne Westwood的黑色馬甲禮服，側腰到臀部間大膽開了個透膚大洞，顯現她結實的體態，令人驚歎於此力量和美麗的化身。

