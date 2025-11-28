fb ig video search mobile ETtoday

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯亮點一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）近期為主演電影《魔法壞女巫2》（Wicked：For Good）展開全球宣傳，而在新加坡首映會時發生了一個小插曲，一名瘋狂粉絲越過保鑣直衝向Ariana Grande，興奮摟肩跳躍，當下Cynthia Erivo便飛撲保護Ariana Grande、把男子用力拉開，甚至比保鑣還快反應過來，這段影片在網路上廣為流傳，令人看了都忍不住為她們的真摯友情感動！

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

然而除了這段暖心故事，延續第一集從電影中延伸至戲外的紅毯風格，Ariana Grande與Cynthia Erivo再度演繹多套驚艷設計的造型，不僅從細節反映出角色的特質，也與真實世界的她們也特別契合。這對好姊妹這回又帶來哪些精采的紅毯造型？一起來細細欣賞！

Ariana Grande與Cynthia Erivo《魔法壞女巫2》宣傳造型

Ariana Grande

Ariana Grande在紐約首映會上一襲黑粉拼接公主禮服，為Schiaparelli所設計，結合電影中兩位主角的代表色調，胸前不對稱的蕾絲飾邊引人注意，點出剛好的浪漫。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

Balenciaga泡泡粉色亮片禮服完美襯托出Ariana Grande的角色特質，大小錯綜的閃亮反光，呈現出童話中的不真實美感，且此為Balenciaga新任設計師Pieraaolo Piccioli操刀、特別訂製而成。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

新加坡首映會上，Ariana Grande所穿著的正是這條出自Thom Browne的裙子，冰藍色與淡粉色的亮片珠繡排出漸層花卉，複雜技藝耗時1500個小時才大功告成。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

眾多宣傳造型裡，就屬這套蝴蝶禮服話題度最高，俐落線條感的粉色禮服上，有數隻的蝴蝶停駐，隨著移動翩翩起舞，難以想像以怪誕風格著稱的Robert Wun，能創造出如此接近童話公主的服裝！

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

Cynthia Erivo

在首映會最後的紐約站，Cynthia Erivo祭出了最具個性的造型，同樣為Balenciaga新創意總監Pierpaolo Piccioli的焦點新作，皮革和羽毛的組合運用，搭配上超巨大的墨鏡，誰能比她還酷？

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

Cynthia Erivo穿上Jean Paul Gaultier新任創意總監Duran Lantink首次操刀的系列，奇特廓形在她身上得到如裝甲般的剛毅意象，而她漂亮健康的肌肉線條則受到各方的讚賞。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

巴黎首映會時，Cynthia Erivo展示了酷與性感並存的樣貌，她穿著由Sarah Burton所設計的Givenchy禮服，黑色蕾絲面料用粗腰帶巧妙點綴，雖是全身透視卻絲毫不會有庸俗之氣，甚至和Cynthia本身的刺青結合出自然的連接效果。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

在新加坡首映會保護Ariana Grande、展現超強姐妹力的Cynthia Erivo，便是身穿這套Vivienne Westwood的黑色馬甲禮服，側腰到臀部間大膽開了個透膚大洞，顯現她結實的體態，令人驚歎於此力量和美麗的化身。

Ariana與Cynthia的友情令人羨慕！《魔法壞女巫2》閨密紅毯都穿什麼？時尚亮點一次看

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《魔法壞女巫2》Ariana Grande骨感仙女身材這樣吃！天后飲食關鍵字「Macrobiotic」源自日本？三餐養生食譜這樣做！

泰勒絲2025街拍手袋盤點：這幾款LV愛包重複亮相、姊妹聚會有The Row、Dior美包加持

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魔法壞女巫2, Ariana Grande, Cynthia Erivo

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 留長髮還是短髮？1把尺找出「5.7黃金比例」　秒知妳最適合的長度 關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看 「誠品生活時光」年底全數收攤　誠品：展店會持續大小並行 絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開　獅子超肯花錢不手軟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面