fb ig video search mobile ETtoday

宋慧喬妝前靠「冰敷面膜」秒小臉！超簡單溫差美容法拯救晨間水腫

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑1～2次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡前鎖水的最後一步，讓肌膚一整晚都在高保濕狀態。

除了日常保養之外，喬妹還有一招是上妝前必用的「冷藏面膜3分鐘急救法」怎麼做最有效？該選用哪種面膜？編輯通通整理出來了！

冷藏面膜3分鐘急救

將面膜提前放進冰箱冷藏，利用低溫能迅速收緊肌膚、讓輪廓線條變得更立體俐落，同時還能減緩浮腫、法令紋與下顎線的鬆弛感！喬妹也常靠這招在上鏡前救急，只要3分鐘，整張臉就會變得更緊緻、有精神，完全是紅毯與拍攝前最可靠的秘密武器，而「3分鐘」這個時間，是被眾多明星化妝師公認為「最安全、也最能看出效果」的冰敷黃金值。

宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！

3分鐘冰鎮面膜怎麼做最有效？

想讓3分鐘冰鎮面膜發揮最大效果，建議前一天就把面膜放進冰箱冷藏，冷藏溫度最溫和，不會刺激皮膚。上妝前10分鐘開始敷，選在剛洗完臉、拍完化妝水後使用效果最佳！

冰敷的時候也要針對真正需要急救的部位，像是下顎線、法令紋、雙頰與眼下（注意避開睫毛根部）才能更有緊實感。全程以3分鐘為最理想時間，上限不要超過5分鐘，以免低溫導致乾燥或泛白，敷完後正常上妝，就可以明顯感受到底妝更服貼、亮度更提升！

宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！

哪些面膜適合冰敷？

不是所有面膜都適合冰鎮，因此挑選時需要特別留意！建議優先選擇棉布或是天絲材質的片狀面膜，冷藏後仍能保持柔軟貼合；成分方面，以蘆薈、積雪草、玻尿酸這類的鎮靜保濕類為佳，精華液質地也以清爽不黏膩為最為妥當，後續上妝才能更加服貼。

o編筆記：含果酸、A醇或是任何去角質成分的面膜都不適合冰敷，因為厚重的凝膠類在低溫下容易變得僵硬，酒精含量偏高的產品也可能造成乾燥刺激，這些都要避免呦！

宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！

冰敷面膜真的會讓人一試成主顧，尤其是看到臉變緊、變亮的那一刻！下次如果有重要約會、拍照、或是早上水腫的時候，不妨也試試這招韓星都在用的小秘技。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2025面膜推薦32款！從開架到專櫃最新人氣款式通通有，保濕、美白、煥膚兼具

韓國藥師推薦的大創DAISO必買保養品5樣！從A醇精華、面膜到安瓶都是物超所值

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 宋慧喬, 冰敷面膜, 敷面膜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

關穎戴千萬元項鍊、張清芳穿12萬元皮草　許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

風Luxury／勞力士綠松石錶正夯　孫芸芸424萬奢華版上手 8款不用燙中長髮層次剪推薦！日系塊狀剪率性耐看　耳下薄剪不用整理 陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛 許瑋甯夢幻白紗揭秘！出自台牌Nicole + Felicia、雕塑感一尺拖尾超美 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面