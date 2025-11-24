365元鹹酥雞熱量近「4個便當」　營養師教你聰明點餐不爆卡

▲挑選雞排去皮比鹹酥雞來得無負擔。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

最近「365元鹹酥雞」被嫌貴，成為討論話題，營養師夏子雯分享網友的365元鹹酥雞份量粗估約3100大卡，熱量約等於4個便當，想要靠炸物撫慰心靈又擔心爆卡，聽聽營養師教你如何點餐最聰明。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#點大塊炸雞排去皮，勝過鹹酥雞

雖然雞排的熱量比鹹酥雞高，但是炸雞排在吃的過程中，炸殼外皮會因有水氣而逐漸軟爛，建議剝掉炸皮後再食用，就能吃到豐富的蛋白質；但如果是鹹酥雞因為比較小塊、接觸油的面積很多，吸油量也高，但若硬要選，則建議選擇無骨的喔，不是因為沒有骨頭比較方便吃，而是因為蛋白質比例較高，有骨頭的在吃的過程中，只會吃到一堆炸皮、肉超少。

#補充其他蛋白質

若是吃完鹹酥雞太空虛，建議可補上其它蛋白質類，像是豆干、魷魚，若魷魚裹粉，可以將外皮剝掉會更好。

#炸澱粉類至多選2樣

澱粉吸油量很高，通常油炸後，熱量就會翻個1.5倍，所以控制好份量很重要，像是米血、蘿蔔糕、糯米腸、蛋餅皮都是屬於澱粉，最多以兩樣為限。

#炸蔬菜是隱藏地雷

別以為蔬菜熱量低就很清爽，營養師夏子雯提醒，蔬菜經過油炸後，熱量直接加100大卡上去，所以吃鹹酥雞不要點炸蔬菜，像是炸玉米筍、炸四季豆，都是吸油量很高的蔬菜。