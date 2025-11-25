fb ig video search mobile ETtoday

巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎

>

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲2025新竹巨城周年慶將在11／27登場，此為往年周年慶人潮。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新竹巨城購物中心周年慶將於 11／27 開跑，今年以「百間快閃、滿額回饋」為亮點，共規劃逾百家快閃品牌，其中約 3 成首進新竹，帶來新鮮感，期間也推出部分店櫃單筆滿3,000元所250元、3C家電消費滿1萬元送500元，此外因應普發話題還有消費滿1萬元，加碼抽11,000巨城購物金。

巨城周年慶從11／27至12／8正式登場，周年慶期間推出全館滿千送百活動，除部分店櫃單筆滿3,000元所250元、3C家電消費滿1萬元送500元之外，針對高單再加碼限量回饋，售日累積消費滿20萬元，即可獲5,000元至35,000元不等的抵用券回饋；11／27至11／29消費滿18,000元，加送550元抵用券；11／30至12／2期間消費滿15,000元，加碼送450元抵用券，以上均為限量。

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

今年周慶期間也祭出超過百間品牌進駐快閃，其中30%為新竹首登場，約50%品牌為首度進駐周年慶，包括哥吉拉快閃店、韓流手機殼 VICXXO、Fandora ROSE 的周邊文創商品、GD 同款 hetras 香氛，以及潮流選物 masma rulez，主打年輕族群與 MZ 客層。美食則有 H.YEH 可頌捲捲五種口味輪番上架，還有宇宙小艇的療癒系巴斯克乳酪蛋糕與多家跨界甜點品牌。

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲哥吉拉初代（1954）迷你娃娃，售價700元。

因應商品結構，周慶物販主軸針對美妝與生活品類延續「囤貨組、大份量」主軸，包括民生用品、箱購飲品與清潔用品等，推出每日一物最低 2.3 折起，家電類則祭出 86 折起優惠，瞄準智慧家電、按摩椅、吸塵器與清淨機等年底換購與採購需求。

▲2025新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲Marithé François Girbaud經典刺繡logo連帽上衣，售價3,390元。

業者表示，周年慶期間每天都推出「阿Mall 兄妹」限定來店禮，12 天推出 12 款不同小物，還有隱藏版款式，主打收藏與趣味性，消費滿1,988元起即可兌換。

▲新光三越台北站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越台北站前店周年慶，祭出多款會員燒點折抵與折扣優惠。（圖／業者提供）

新光三越周慶最後一波「台北站前店」將於 11／27 開跑，除消費滿5,000元送5000點，也針對全台400多萬會員手中點數，以「5000 件點數爆品免費換」為主打，包括行李箱、家電、居家用品到旅遊商品、甚至連土耳其來回機票都能用 skm points 直接兌換。針對小額點數也推出 30 點換 300 元購物金、天天開門禮等，讓即將在明年1月底到期會員能爽換一波。

新光三越站前店周慶從 11／27 至 12／10 開跑，全館累計滿 5000 元送 5000 點 skm points；化妝品單筆滿 2000 元送 2000 點；大家電、法雅客、iStore 單筆滿 1 萬元送 5000 點，首七日以 skm pay 支付消費滿 1 萬元送 1 萬點。

▲新光三越台北站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲因應降溫也推出外套、床寢等折扣優惠。

針對即將於明年一月底到期的會員點數，最後一波周慶登場的站前店，也特別規劃「超級點數盛典」，館內外品牌共推出超過 5000 件點數爆品，消費者可直接扣點免費帶回家，主打實用單品與旅行話題，如象印鐵板燒烤組扣 36,000 點、NICONICO 壓力鍋扣 22,000 點就可直接帶回家，而每年周慶都有囤貨潮的日清菜籽油、洗衣球組，也可以直接使用5600點至11000點數兌換。

▲新光三越台北站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲陽光橘子 C1前開式行李箱20+24+28(5色) ，特價6,990元，原價24,840元。

另外也推出限時活動「30 點換 300 元」，11／24 至 11／30 期間於 APP 點數專區扣 30 點，即可領取 300 元購物金，於全館指定業種消費單筆滿 5,000 元即可折抵 300，比起一般折抵等於點數價值放大 100 倍。周年慶期間每天早上 10 點則推出「兌兌 points」開門禮，只要扣 30 點並當日單筆消費滿 300 元，就能兌換島嶼蜂蜜、安城湯麵、斑比山丘雨傘、衣球淨洗衣球、沐浴露、洗髮精、後秘帖循環精華等商品。

關鍵字：

巨城, 周年慶, 百間快閃 快閃品牌, 新竹首店, 滿千送百 普發優惠, 旅遊採購, 家電折扣, 新光三越, 站前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒

躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu 表面客氣私底下八卦台的三大星座！TOP 1嚼舌根就是日常　不聊會很痛苦 《一吻爆炸》安恩真零死角美貌全靠自律　4招排水緊緻秘訣打造上鏡小V臉 安格斯12星座一周運勢11／24-11／30　牡羊領頭羊氣勢、處女越急越容易出錯 金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美！楊千霈極小差距緊追 最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面