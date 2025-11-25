巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎

▲2025新竹巨城周年慶將在11／27登場，此為往年周年慶人潮。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新竹巨城購物中心周年慶將於 11／27 開跑，今年以「百間快閃、滿額回饋」為亮點，共規劃逾百家快閃品牌，其中約 3 成首進新竹，帶來新鮮感，期間也推出部分店櫃單筆滿3,000元所250元、3C家電消費滿1萬元送500元，此外因應普發話題還有消費滿1萬元，加碼抽11,000巨城購物金。

巨城周年慶從11／27至12／8正式登場，周年慶期間推出全館滿千送百活動，除部分店櫃單筆滿3,000元所250元、3C家電消費滿1萬元送500元之外，針對高單再加碼限量回饋，售日累積消費滿20萬元，即可獲5,000元至35,000元不等的抵用券回饋；11／27至11／29消費滿18,000元，加送550元抵用券；11／30至12／2期間消費滿15,000元，加碼送450元抵用券，以上均為限量。

今年周慶期間也祭出超過百間品牌進駐快閃，其中30%為新竹首登場，約50%品牌為首度進駐周年慶，包括哥吉拉快閃店、韓流手機殼 VICXXO、Fandora ROSE 的周邊文創商品、GD 同款 hetras 香氛，以及潮流選物 masma rulez，主打年輕族群與 MZ 客層。美食則有 H.YEH 可頌捲捲五種口味輪番上架，還有宇宙小艇的療癒系巴斯克乳酪蛋糕與多家跨界甜點品牌。

▲哥吉拉初代（1954）迷你娃娃，售價700元。

因應商品結構，周慶物販主軸針對美妝與生活品類延續「囤貨組、大份量」主軸，包括民生用品、箱購飲品與清潔用品等，推出每日一物最低 2.3 折起，家電類則祭出 86 折起優惠，瞄準智慧家電、按摩椅、吸塵器與清淨機等年底換購與採購需求。

▲Marithé François Girbaud經典刺繡logo連帽上衣，售價3,390元。

業者表示，周年慶期間每天都推出「阿Mall 兄妹」限定來店禮，12 天推出 12 款不同小物，還有隱藏版款式，主打收藏與趣味性，消費滿1,988元起即可兌換。

▲新光三越台北站前店周年慶，祭出多款會員燒點折抵與折扣優惠。（圖／業者提供）

新光三越周慶最後一波「台北站前店」將於 11／27 開跑，除消費滿5,000元送5000點，也針對全台400多萬會員手中點數，以「5000 件點數爆品免費換」為主打，包括行李箱、家電、居家用品到旅遊商品、甚至連土耳其來回機票都能用 skm points 直接兌換。針對小額點數也推出 30 點換 300 元購物金、天天開門禮等，讓即將在明年1月底到期會員能爽換一波。

新光三越站前店周慶從 11／27 至 12／10 開跑，全館累計滿 5000 元送 5000 點 skm points；化妝品單筆滿 2000 元送 2000 點；大家電、法雅客、iStore 單筆滿 1 萬元送 5000 點，首七日以 skm pay 支付消費滿 1 萬元送 1 萬點。

▲因應降溫也推出外套、床寢等折扣優惠。

針對即將於明年一月底到期的會員點數，最後一波周慶登場的站前店，也特別規劃「超級點數盛典」，館內外品牌共推出超過 5000 件點數爆品，消費者可直接扣點免費帶回家，主打實用單品與旅行話題，如象印鐵板燒烤組扣 36,000 點、NICONICO 壓力鍋扣 22,000 點就可直接帶回家，而每年周慶都有囤貨潮的日清菜籽油、洗衣球組，也可以直接使用5600點至11000點數兌換。

▲陽光橘子 C1前開式行李箱20+24+28(5色) ，特價6,990元，原價24,840元。

另外也推出限時活動「30 點換 300 元」，11／24 至 11／30 期間於 APP 點數專區扣 30 點，即可領取 300 元購物金，於全館指定業種消費單筆滿 5,000 元即可折抵 300，比起一般折抵等於點數價值放大 100 倍。周年慶期間每天早上 10 點則推出「兌兌 points」開門禮，只要扣 30 點並當日單筆消費滿 300 元，就能兌換島嶼蜂蜜、安城湯麵、斑比山丘雨傘、衣球淨洗衣球、沐浴露、洗髮精、後秘帖循環精華等商品。