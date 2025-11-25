林映唯超仙婚紗範本！從極簡風到古典蓬裙　搭CHANEL珠寶成最美新娘

記者鮑璿安／綜合報導

演出電影《芽籠》、影集《人浮於愛Adrift in Love 》的女星林映唯與交往三年的男友 Richard傳出喜訊，21日在萬豪酒店舉辦浪漫婚禮，從下午戶外證婚到晚宴，她以三套來自 The Wedding Gown 代理的以色列婚紗品牌禮服亮相，展現她一貫的優雅仙氣，再以 CHANEL 高級珠寶點綴，成為簡潔又經典的「新娘時尚範本」。





▲在戶外證婚儀式上，林映唯選穿 Alon Livné 乾淨俐落的緞面禮服，以極簡線條強調肩頸與腰線比例。（圖／自由試娛樂提供）

在戶外證婚儀式上，林映唯選穿 Alon Livné 乾淨俐落的緞面禮服，以極簡線條強調肩頸與腰線比例，光澤布料在陽光下呈現柔亮質感，優雅而不張揚。她搭配 CHANEL 高級珠寶 FIL DE CAMÉLIA 耳環，山茶花的立體曲線映襯禮服的純淨氣質，兩人在交換誓詞時滿臉幸福，成為全場最甜蜜的畫面。





▲林映唯換上 Heli Kalkstein 蕾絲透紗禮服，以細緻花紋與若隱若現的肌膚展現自然性感，風格比證婚時更柔媚、也更貼近新娘的迷人魅力。（圖／自由試娛樂提供）







▲林映唯也再度選擇 Alon Livné 兩件式宮廷風禮服。（圖／自由試娛樂提供）



進入晚宴，林映唯換上 Heli Kalkstein 蕾絲透紗禮服，以細緻花紋與若隱若現的肌膚展現自然性感，風格比證婚時更柔媚、也更貼近新娘的迷人魅力。她搭配 CHANEL COCO CRUSH 耳環與戒指，標誌性菱格紋線條與透紗禮服相互呼應，在柔和燈光下閃爍細膩光芒，優雅與性感恰到好處。此外，林映唯也再度選擇 Alon Livné 兩件式宮廷風禮服，以立體壓紋資料打造膨度極佳的大蓬裙，風格不同於典禮上的清新典雅，反而搭配誇張立體剪裁，為婚禮收下最華麗的壓軸。