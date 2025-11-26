fb ig video search mobile ETtoday

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

▲星座。（圖／tvn ig）

▲最典型的「友情系星座」Top 3。（圖／tvn ig）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情關係裡，有些人談戀愛談到廢寢忘食；但也有另一群人，心裡永遠留著一塊位置給朋友，甚至把友情放在比愛情更重要的位置。以下整理出最典型的「友情系星座」Top 3，他們對愛情不冷淡，只是更珍惜陪伴長久、真實自在的友誼。

Top 3 天秤座

天秤座表面溫柔、好相處，實際上對關係的選擇非常謹慎，他們在愛情裡雖然浪漫，但最信任、最放鬆的往往是陪伴已久的朋友。天秤害怕失衡、害怕衝突，因此在感情遇到摩擦時，反而會先找朋友傾訴、尋求安定感。對他們來說，愛情可能會變，但老朋友不會消失，這份穩定感讓天秤在選擇時常不自覺把友情列在前面。更關鍵的是，天秤很重視「群體氛圍」，他們需要朋友的能量來維持人生節奏，因此即便陷入甜蜜戀情，也不會輕易取消與朋友的聚會。

Top 2 射手座

射手樂觀開朗，但最重視的一直都是自由，談戀愛可以甜、可以熱烈，但不能侵犯他們的活動範圍。他們的友情大多自在、不黏人、不限制彼此，讓射手能保有原本的自己。因此射手非常珍惜這些能一起玩、一起冒險、不控制對方的朋友。很多時候射手看似重朋友輕戀人，其實只是需要在友情裡恢復能量，才能重新投入愛情。比起戀愛裡的承諾和責任，射手覺得朋友之間的陪伴更乾淨、更舒適，也更能讓他們信任。

Top 1 水瓶座

水瓶座被公認是最「友情至上」的星座，原因很簡單，他們在愛情裡需要時間理解對方，但在友情裡卻能瞬間接上頻率。水瓶的世界觀和思考方式很特別，因此可以真正聽懂、接住他們思維的人不多，而這些人往往是朋友，不是戀人。對水瓶來說，好朋友就是精神共鳴，是陪他們討論興趣、未來、人生價值的人，甚至比戀人更能看見他的全貌。而愛情反而會讓水瓶感到被束縛，尤其當對方黏得太緊、要求過多時，他們會本能退縮。

關鍵字：

友情, 運勢, 天秤座, 射手座, 水瓶座

