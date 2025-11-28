這身材你信她60歲？藍心湄美腿細到不科學！靠「一動作」瘦了30年！

▲藍心湄。（圖／取自藍心湄IG，下同）

藍心湄最近和許多演藝圈好友一起出國慶生，行程一路從傳統泰服到韓國古裝，全程玩得自在、拍得開心，不過生日照雖然沒有特別露腿，卻讓大家再次想到—她今年真的滿60歲了嗎？因為只要滑到她之前的舞台照、私服照，那雙又直又緊、完全沒有鬆垮的大長腿，根本不像會出現在六字頭身上的線條。

她的舞台造型一向大膽，亮片戰袍、羽毛肩、超短連身服，每一套都把腿的比例拉到最極致！就連在韓國落地窗前隨手一拍，逆光照裡那雙腿直接延伸到天邊，讓網友瘋喊「這比例太扯」。而這些舊照最近又被翻出來，討論度反而比生日照更高。

其實藍心湄維持美腿的方法她很早就公開過，不是激烈運動，而是把「生活」變成身材管理。其中最有名的就是她曾在節目上示範的「一字馬動作」！可以坐在沙發邊緣或靠牆，將雙腿自然打開到自己能負荷的最大角度，放鬆膝蓋、再把注意力放在電視或手機上，就能撐得比想像中久，大腿內側線條也會越來越緊。

▲藍心湄在節目上示範「一字馬動作」。（圖／翻攝自小紅書）

而且受到父母影響，她也很重視下肢力量，她說因為她的腿雖然天生就很細，但膝蓋不好，所以開始練力量，像「深蹲」之類的動作！不只是為了好看，而是讓年紀再上去也能hold住高跟鞋、長時間站立，比起短期瘦腿，她更依靠的是「每天會自然做到」的積累。

回頭看她那些經典舞台照，你就知道為什麼藍心湄能在60歲把美腿狀態維持得像30歲一樣！因為她不是靠衝刺，而是靠持續，把美腿練成了日常。

