LE CREUSET歡樂耶誕系列登場　金色星星蓋頭好可愛

▲LE CREUSET推出歡樂耶誕系列，融入冬日花環浮雕設計。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末節慶氛圍升溫，LE CREUSET推出2025最新「歡樂耶誕系列」，主題以冬日花環作延伸設計，將槲寄生與冬青葉的圖案化為鍋蓋立體浮雕，搭配紅、白與新增的海岸藍，營造濃厚節慶感。從鑄鐵鍋到瓷器杯盅，整系列多以金色蓋頭或節慶色塊搭配，上桌視覺效果滿分，呈現使用者的細膩品味。

「歡樂耶誕系列」以槲寄生象徵祝福、冬青象徵平安繁盛，兩種花卉圖案以浮雕形式呈現在鍋蓋上，具有更多層次感。主色除了櫻桃紅與棉花白，今年再加入海岸藍，使節慶色調不再侷限於濃烈紅白，也能帶出另一股清新的年末氛圍。

琺瑯鑄鐵媽咪鍋蓋完整環繞槲寄生圖騰，搭配金色蓋頭，日常煮食或作為年末禮物都具辨識度；琺瑯鑄鐵圓鍋則以冬青枝葉為主角，蓋頭改為金色星型，象徵聖誕樹頂端的星星，售價19,050元至19,650元。

此外也同步推出瓷器小物，讓使用者在桌上延伸更多節慶場景，包括杯身造型簡單，與節慶色系一致的歡樂耶誕英式馬克杯，還有迷你圓烤盅，提供小點、前菜與甜點的點睛器具，如布朗尼、烤布蕾或濃湯分裝容器都好用，售價1,650元至1,850元。

耶誕節即將登場，IKEA推出的 VINTERFINT 耶誕系列今年以「怪萌趣味」為主題，以「從日常出發的節慶設計」為概念，把日常小物放大、變形，從鈕扣托盤到巨型火柴燈，都有一種既熟悉又可愛的幽默感。新品共超過 200 款，價格從 49 元起，涵蓋燈飾、抱枕、蠟燭、桌巾、禮物包裝紙等節慶用品，讓人輕鬆替家裡加一點耶誕味。

▲VINTERFINT鈕扣托盤售價499元；STRÅLA LED火柴形落地燈售價799元。

▲STRÅLA禮物盒桌燈售價499元；糖果靠枕售價699元。



今年被「放大」後的日常小物，成為最吸睛的元素。VINTERFINT 托盤將紅色鈕扣變成 30 公分大的圓形托盤，兼具實用與趣味，放茶點或當餐桌裝飾都吸睛；STRÅLA 火柴形 LED 落地燈則用三支巨型木質火柴組成燈架，開燈時像是點亮冬夜的小火花；另一款 STRÅLA 禮物盒桌燈 造型就像拆不完的驚喜禮物，擺在窗邊或床頭，氣氛瞬間滿點。

▲STRÅLA LED裝飾吊燈，售價699元。

若想讓客廳多點節慶氛圍，可讓 VINTERFINT 糖果造型靠枕來加分，柔軟好抱、紅綠格紋的造型像極了耶誕糖果，而 STRÅLA LED 裝飾吊燈採球形設計，可兩段式調光，掛在餐桌上或玄關都能增添溫度。

▲VINTERFINT餐墊售價59元；雪人柱狀蠟燭售價199元。

完整的節慶餐桌系列也同步登場，VINTERFINT 桌巾與雪人圖案餐墊，能讓日常餐桌立刻變身派對現場。VINTERFINT 雪人柱狀蠟燭輕鬆點出節慶主題，圓滾滾的雪人造型在燭光下特別可愛。同系列雪人附蓋萬用罐、耶誕老人萬用罐造型都超討喜，不僅可儲物也能直接當裝飾，售價 199 元至 699 元連交換禮物也好用。

▲VINTERFINT雪人附蓋萬用罐3件組售價249元；2025耶誕老人附蓋萬用罐售價499元。

▲VINTERFINT禮品紙售價49元；聖誕長襪售價299元。