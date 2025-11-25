fb ig video search mobile ETtoday

Jisoo精靈短髮造型超可愛！「Dior新裝換不停」表現力連時尚金童也驚艷

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Jisoo 近日登上時尚雜誌封面，她更在個人IG分享一系列拍攝幕後花絮給粉絲們，再次以 Dior 全球代言人的身份，展現她獨有的高級感。本次換上一頭俏麗短髮的她，在鏡頭前散發出與以往截然不同的氣場，更顯可愛，也讓Dior 創意總監Jonathan Anderson親自留言回應「Amaziiiiingggggg」，表達驚喜之情 。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲ Jisoo 近日登上時尚雜誌封面，她更在個人IG分享一系列拍攝幕後花絮給粉絲們，再次以 Dior 全球代言人的身份，展現她獨有的高級感。（圖／翻攝自IG）

這次拍攝選用 Dior 2026 春季系列的多套造型，每一套都把她的短髮特質放大得恰到好處，第一套造型以一頂具雕塑感的大型黑色帽飾打頭陣，線條流線又帶點戲劇張力。然而帽下的 Jisoo 也十分吸睛，她穿上以藍綠色交織的立體皺褶紗質洋裝，輕盈的紋理像波光般流動，在短髮與淡雅妝容襯托下，彷彿精靈女孩。

▲▼Jisoo 。（圖／翻攝自IG）

另一套造型則呈現完全不同的風格，Jisoo 換上一件藍白撞色的立體剪裁襯衫，下身搭配蓬鬆柔軟的毛絨迷你裙，讓整體視覺從浪漫跳進俏皮的學院感。襯衫俐落的線條與白色袖口細節維持 Dior 的優雅精準，而毛絨裙則讓比例更顯修長，帶點可愛又有質感的趣味感。

BLACKPINK, Dior, Jisoo, 短髮, 時尚

