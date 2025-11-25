麥卡倫攜手名廚打造《新餐酒時代》　跨北中南推出限定餐酒體驗

▲麥卡倫在2025年末，推出以輕鬆自在風格打造的新餐酒時代餐單。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣聚餐風潮轉變，從極為講究的 Fine Dining 儀式感，轉向更輕盈、講究共享的餐酒館場景。麥卡倫今年以此脈動為出發點，邀集北、中、南多家新世代名廚餐酒館合作，以《新餐酒時代》為名，推出聯名菜單與限量品酩餐會，從酒款風味延伸至餐桌，呈現精緻但不拘束的餐酒新態度，為年末聚餐提供更多體驗選擇。

本次合作由飲食生活作家葉怡蘭策劃，主軸放在 Fine Dining 的技法與新餐酒館自在氛圍之間的交會。麥卡倫以其雪莉桶風味與細膩層次作為主廚創作基礎，店家則以地方料理語彙、火候、炭烤或法式技法詮釋酒款特色，形成一系列風味對話。

串連北、中、南共 3 家餐酒館，各店依據麥卡倫酒款調性設計限定料理，呈現跨風格的聯名體驗。在台北的 ORIGEN 純正西班牙餐廳，主廚以濃郁與炭烤層次見長，將「溫泉蛋 × 菇類 × 洋芋泥」與 The Harmony Collection「蜜蘭香茶韻」以及經典雪莉桶 18 年相互搭配，強調濃厚醬汁與花果茶香的連結。店家也引入麥卡倫旗下雪莉酒莊 Valdespino 的新品 Vermouth Origen，延伸西班牙風土語彙。

台中 Encore Là par Yao 以南法日常為靈感，主廚設計「炸小羊胸腺佐法式塔塔醬」，搭配麥卡倫「雙雪莉桶 12 年」，利用木質調與焦糖調性襯托油脂與酥脆口感。甜點「提拉米蘇」則與「春宴系列 The First Night」相互呼應，讓甜橡木與柔焦糖推疊出更輕柔的收尾。

高雄 Minibbon 結合法式與和風技巧，透過威士忌提升料理香氣。包括「碳烤和牛菲力」以威士忌與巧克力製成醬汁，讓雪莉桶深邃香氣與油脂、苦甜味形成同調，「威士忌提拉米蘇」則以經典雪莉桶 12 年與 Valdespino Pedro Ximenez 製作調酒點綴，使甜點層次更細膩。

麥卡倫《新餐酒時代》系列活動自 12 月起 陸續舉行，12／18 於 高雄Minibbon、12／18 於台中 Encore Là par Yao、12／19 於台北 ORIGEN 純正西班牙餐廳，可透過麥卡倫 LINE 官方帳號洽詢預購。

格蘭利威近期也舉辦全新「雙三星奢宴」，邀請Taïrroir 態芮與JL STUDIO合作推出獨家菜單，以「斯佩賽河谷的清澈」、「喬西之井的甦醒」、「奢創之最」、「奢藏風土的餘韻」四大主題，貫穿格蘭利威系列酒款特質與酒廠故事，搭配旗下高年份全系列「奢創18年」、「奢創21年」、「奢創25年」、「40年原酒」，於12／22 至 Taïrroir 態芮、JL STUDIO 即可選擇格蘭利威期間限定套餐。





★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。