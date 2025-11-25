想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」





記者鮑璿安／綜合報導

想離職要提前多久說，其實沒有大家想得那麼複雜，但也沒有那麼簡單。多數人卡住的不是制度，而是「怎麼開口、怎麼收尾、怎麼讓彼此好聚好散」。在職場裡，離職是一堂必修課，只要掌握方法，不僅能優雅離開，也能替自己的職涯留下漂亮的一筆。以下三個技巧，是專家最常提醒上班族的離職心法。



第一招：提前溝通，比法規更早一步，建立最後的好印象

雖然法律規定了通知期限，但真正讓主管願意給你祝福的，是「主動提前告知」。如果你的工作交接複雜、專案正進行到一半，提早兩週甚至一個月先開口，能讓主管有時間調整人力，也展現你的職業道德。與其一句「我要離職」，不如換成「這段期間很感謝團隊，但我想規劃新的方向，希望能一起討論交接安排」，語氣柔和但目的清楚，雙方都能更自在。



第二招：交接文件完整到位，越細越好，是「最強離職禮物」

離職最怕的是，你走了，但所有人都找不到人、也找不到資料。因此交接越詳細越好。多主管其實最怕的不是你離職，而是你「什麼都沒留下」。反過來說，把交接做到位，就是你留給團隊最後的專業展現。



第三招：保持風度，不要抱怨、不甩狠話，未來還會遇見彼此

再怎麼想吐苦水，也請忍到最後一份薪水入帳之後，社群時代消息傳很快，保留禮貌是最好的安全保障。即使你離開是因為環境糟、主管難搞，也盡量以「個人生涯考量」帶過；把情緒收好，是成熟的職場表現。離開前的一句「謝謝大家這段時間的協助」永遠不會錯。畢竟未來不同公司、不同專案，很可能還會再重逢。