fb ig video search mobile ETtoday

想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」

>

▲▼「迷妹體質」星座排行Top 3　 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲體面離職的技巧。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者鮑璿安／綜合報導

想離職要提前多久說，其實沒有大家想得那麼複雜，但也沒有那麼簡單。多數人卡住的不是制度，而是「怎麼開口、怎麼收尾、怎麼讓彼此好聚好散」。在職場裡，離職是一堂必修課，只要掌握方法，不僅能優雅離開，也能替自己的職涯留下漂亮的一筆。以下三個技巧，是專家最常提醒上班族的離職心法。

第一招：提前溝通，比法規更早一步，建立最後的好印象

雖然法律規定了通知期限，但真正讓主管願意給你祝福的，是「主動提前告知」。如果你的工作交接複雜、專案正進行到一半，提早兩週甚至一個月先開口，能讓主管有時間調整人力，也展現你的職業道德。與其一句「我要離職」，不如換成「這段期間很感謝團隊，但我想規劃新的方向，希望能一起討論交接安排」，語氣柔和但目的清楚，雙方都能更自在。

第二招：交接文件完整到位，越細越好，是「最強離職禮物」

離職最怕的是，你走了，但所有人都找不到人、也找不到資料。因此交接越詳細越好。多主管其實最怕的不是你離職，而是你「什麼都沒留下」。反過來說，把交接做到位，就是你留給團隊最後的專業展現。

第三招：保持風度，不要抱怨、不甩狠話，未來還會遇見彼此

再怎麼想吐苦水，也請忍到最後一份薪水入帳之後，社群時代消息傳很快，保留禮貌是最好的安全保障。即使你離開是因為環境糟、主管難搞，也盡量以「個人生涯考量」帶過；把情緒收好，是成熟的職場表現。離開前的一句「謝謝大家這段時間的協助」永遠不會錯。畢竟未來不同公司、不同專案，很可能還會再重逢。

關鍵字：

離職, 職場, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒

300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu

300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓 躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因 最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳 表面客氣私底下八卦台的三大星座！TOP 1嚼舌根就是日常　不聊會很痛苦 安格斯12星座一周運勢11／24-11／30　牡羊領頭羊氣勢、處女越急越容易出錯 金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美！楊千霈極小差距緊追 《一吻爆炸》安恩真零死角美貌全靠自律　4招排水緊緻秘訣打造上鏡小V臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面