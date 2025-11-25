fb ig video search mobile ETtoday

85度C耶誕蛋糕走JellyCat風　讓你甜甜過節好療癒

>

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

▲85度C發表2025年耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

85度C今年以節慶造型與可愛風格為主軸推出七款耶誕蛋糕，加入雪人、小熊、麋鹿等立體裝飾，整體視覺更接近近年流行的 JellyCat 毛絨玩偶風格，即起至 12／25 再推主題切片蛋糕第二件 8 折，購買整模指定款還能抽 JellyCat 玩偶。

本次耶誕系列共推出四款切片蛋糕、三款整模蛋糕，以耶誕樹、雪花、麋鹿與小熊為主視覺，外層多為厚奶油或巧克力裝飾，搭配草莓、星星巧克力與聖誕主題插牌，讓蛋糕打開就能呈現節日感。 

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

今年四款切片蛋糕以草莓、莓果與開心果為主要組合，造型包含迷你耶誕樹與紅白耶誕帽。「甜蜜聖誕」以草莓黑醋栗慕斯搭配莓果布蕾，口味酸甜，售價66元；「聖誕雪莓」將草莓卡士達、布丁與開心果奶凍層層堆疊，口感滑順，售價66元；「星願聖誕樹」以開心果巧克力慕斯搭配莓果慕斯，再以綠色聖誕樹巧克力點綴，售價75元；「聖誕帽」以草莓慕斯和草莓蛋糕堆疊呈現紅白帽型，售價70元。

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

整模蛋糕則以三款主題造型呈現，「麋鹿黑森林」採黑森林風味搭配巧克力麋鹿頭與草莓裝飾，售價550元；「聖誕精靈」以巧克力戚風為基底搭配草莓小雪人造型，售價560元；「熊抱聖誕」則以草莓慕斯、香草白巧克力慕斯與開心果奶凍組成層次，頂部造型為張開雙手的小熊，售價520元。

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

▲85度C耶誕蛋糕。（圖／業者提供）

業者表示，85 Café APP 會員購買三款指定整模蛋糕，即可自動獲得抽獎資格，共抽出10位得主可獲得英國大熱的 JellyCat 布偶（不挑款）。即起至 12／25 推出主題款切片蛋糕第二件 8 折，12／19 至 12／25 指定長條蛋糕任選兩條 359 元；12／24 平安夜當天再推大杯咖啡第二杯 30 元優惠。

▲亞尼克、BAC推出草莓蛋糕。（圖／品牌提供）

▲亞尼克草莓脆皮巧克力生乳捲。（圖／品牌提供）

亞尼克今年年末推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，外層以白巧克力結合草莓果粒，加上杏仁碎形成粉色脆皮，搭配粉色泡芙蛋糕體，內餡則以北海道奶霜搭配草莓奶霜與草莓果凍，呈現濃厚莓果風味，讓整體風味在奶霜滑順之外，還多了一層酥脆口感，售價699元，每日限量200條。

▲亞尼克、BAC推出草莓蛋糕。（圖／品牌提供）

另同時推出的「戲雪尋莓生乳捲」則延伸莓果路線，覆盆莓果粒直接烤入粉色泡芙蛋糕體，內層捲入北海道奶霜與草莓凍奶霜，視覺上以糖粉製造「下雪效果」，提供12公分與18公分兩種規格，售價430元至495元。

除了整條蛋糕，亞尼克也推出多款小點作為派對補充，包括主打開心果香與覆盆莓酸度的「開心果覆盆莓慕斯」、法式甜甜圈泡芙、糖霜餅乾、法式蛋白餅等，售價95元至199元，適合作為交換禮物或增添節慶氛圍。

▲亞尼克、BAC推出草莓蛋糕。（圖／品牌提供）

BAC今年冬季「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」再度回歸，外層以整顆新鮮草莓鋪滿作為主視覺，下層則以70％與100％可可調和的生巧克力餡做為主要風味，讓甜度更為平衡。中層加入覆盆莓與草莓果餡，提供酸度支撐整體口感，最底層以巧克力湯種戚風蛋糕保持濕潤與蓬鬆度，六吋售價1090元，12／5起開賣。

▲亞尼克、BAC推出草莓蛋糕。（圖／品牌提供）

85度C, 耶誕蛋糕, JellyCat, 抽獎, 聖誕

