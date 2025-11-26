fb ig video search mobile ETtoday

流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要

>

▲▼避免感冒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲流感來襲，就從加強免疫力開始做起。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

近來流感疫情又升溫，天氣一變冷，身體免疫力就容易下降，加上室內外溫差大、空氣乾燥，病毒特別容易趁虛而入。想在冷冷的季節不生病，其實不必靠運氣，只要把生活中的幾個細節做好，就能大幅降低感冒機率。

#保持身體溫暖，避免「忽冷忽熱」

冷空氣會讓血管收縮、免疫反應變弱，所以保暖是根本。穿太多擔心太熱，建議使用洋蔥式穿衣法，衣物隨時增減都方便，另外外出時要注意頭、頸、腳底三個部位必須保暖，因為血管集中、散熱快。

#補充足夠水分，維持呼吸道濕潤

冬天不會一直口渴，所以身體很容易在冷空氣中「被悄悄抽乾」。當鼻腔乾燥時，病毒比較容易附著。這時候建議多補充溫開水或是無糖熱茶，若家中有加濕器也可以開啟，維持濕度 50–60%剛好。

#強化免疫力從日常做起

會不會生病和免疫力有很大關係，除了均衡飲食外，記得要多攝取富含維生素C、鋅、蛋白質的食物，像是奇異果、柑橘類、堅果、雞蛋、優格。規律的睡眠也很重要，每天至少睡滿 6.5–8 小時，最能提升自然免疫功能。

#盡量避免病毒密度高的環境

上班、上學需要通勤，建議上公車或捷運一定要戴口罩，必須戒掉手揉眼睛和摸鼻子的壞習慣，記得回家就要立刻洗手、洗臉，一回家就洗個熱水澡也是可以的。

#維持良好腸道健康

腸道是免疫力的主要基地，可以多吃益生菌、優格，另外蔬菜、地瓜和菇類也能增加膳食纖維，讓腸道更為順暢。

#保持心情穩定

想要避免感冒，心情穩定也很重要，因為壓力大會直接削弱免疫力，這時候可以保持運動習慣，幫助提升多巴胺、降低壓力。

關鍵字：

流感防疫, 免疫力, 保暖技巧, 補水方法, 冬季健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 麥卡倫攜手名廚打造《新餐酒時代》　跨北中南推出限定餐酒體驗 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu 李時安公開7大鐵律練出「吃澱粉也不胖」易瘦體質　晚上6點後禁食是關鍵 巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 Longchamp 2026春夏焦點新包！超軟萌毛衣包、質感托特包爆款潛力股

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面