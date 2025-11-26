流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要

▲流感來襲，就從加強免疫力開始做起。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

近來流感疫情又升溫，天氣一變冷，身體免疫力就容易下降，加上室內外溫差大、空氣乾燥，病毒特別容易趁虛而入。想在冷冷的季節不生病，其實不必靠運氣，只要把生活中的幾個細節做好，就能大幅降低感冒機率。

#保持身體溫暖，避免「忽冷忽熱」

冷空氣會讓血管收縮、免疫反應變弱，所以保暖是根本。穿太多擔心太熱，建議使用洋蔥式穿衣法，衣物隨時增減都方便，另外外出時要注意頭、頸、腳底三個部位必須保暖，因為血管集中、散熱快。

#補充足夠水分，維持呼吸道濕潤

冬天不會一直口渴，所以身體很容易在冷空氣中「被悄悄抽乾」。當鼻腔乾燥時，病毒比較容易附著。這時候建議多補充溫開水或是無糖熱茶，若家中有加濕器也可以開啟，維持濕度 50–60%剛好。

#強化免疫力從日常做起

會不會生病和免疫力有很大關係，除了均衡飲食外，記得要多攝取富含維生素C、鋅、蛋白質的食物，像是奇異果、柑橘類、堅果、雞蛋、優格。規律的睡眠也很重要，每天至少睡滿 6.5–8 小時，最能提升自然免疫功能。

#盡量避免病毒密度高的環境

上班、上學需要通勤，建議上公車或捷運一定要戴口罩，必須戒掉手揉眼睛和摸鼻子的壞習慣，記得回家就要立刻洗手、洗臉，一回家就洗個熱水澡也是可以的。

#維持良好腸道健康

腸道是免疫力的主要基地，可以多吃益生菌、優格，另外蔬菜、地瓜和菇類也能增加膳食纖維，讓腸道更為順暢。

#保持心情穩定

想要避免感冒，心情穩定也很重要，因為壓力大會直接削弱免疫力，這時候可以保持運動習慣，幫助提升多巴胺、降低壓力。