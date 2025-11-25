CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美

▲CITIZEN節慶新錶（由上至下）光動能三針女錶EM0501-89M 8,900元，光動能碼錶計時錶AT2570-56M 15,900元，BM7631-87M光動能三針錶10,900元，NJ0191-83M機械錶11,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接即將來臨的聖誕節，CITIZEN推出節慶限定系列「Blue Glow Night」，以罕見天文景象藍月為主題，運用夜光湖水藍錶盤象徵冬日時節中溫柔而神秘的月色，4款各有特色的新錶面盤採用夢幻湖水藍色調，描繪月夜下的靜謐景致，而入夜後，夜光材質使錶盤散發如藍月般的柔亮光芒，日夜皆吸睛。





▲CITIZEN節慶新錶「Blue Glow Night」面盤具夜光效果。

在CITIZEN湖水藍面盤新品陣容中，NJ0191-83M機械腕錶以潛水運動風格亮相，湖水藍錶盤搭配外圈潛水刻度，並以夜光放大圓形時標與寬版指針形成視覺對比；具八角形錶殼的BM7631-87M光動能三針腕錶以都會紳士風格設計，展現俐落風格；而AT2570-56M光動能碼錶計時款以湖水藍錶盤搭配中央排列的三個功能小錶盤，提供24小時顯示、秒針與計時分針等功能；當中最小巧的EM0501-89M光動能三針腕錶以藍色弦月意象點綴錶盤，外圈以亮粉細節呈現星光效果，搭配米蘭錶帶流露優雅氣息。





▲MIDO Multifort TV Big Date Special Edition S01E02腕錶，43,000元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）也為復古風格的電視機造型錶款增添色彩，發表Multifort TV Big Date特別版S01E02腕錶，面盤以70年代常見的「像素雜訊」與色彩訊號條為原型，重現紅、藍、綠、黃四色彩條，呼應電視停格畫面的經典意象，這些色條穿越錶盤視覺中心，象徵節目開始前未完的故事與即將展開的新篇章，在灰色PVD霧面不鏽鋼打造的錶殼與錶鍊襯托下更加醒目。

