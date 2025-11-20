fb ig video search mobile ETtoday

摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

>

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／CFP）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃出席國慶晚宴，夏琳王妃身穿綴滿亮片的Armani Prive 訂製晚裝。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥19日慶祝國慶，上午親王阿爾貝二世日前與妻子夏琳王妃帶著龍鳳胎兒女參加國慶儀式，晚間則主持國慶晚宴慶祝，夏琳王妃連換兩套服裝都出自Giorgio Armani的設計，晚禮服造型她更添華麗，戴上2011年結婚珠寶—法國珠寶品牌Lorenz Baumer打造的鑽石泡沫冠冕，獨特的佩戴法時髦極了。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／CFP）

▲夏琳王妃頭戴婚禮曾戴過的Lorenz Bäumer鑽石冠冕，不同的戴法創造出新意。（圖／CFP）

夏琳王妃此款看起來如同海浪拍打時的泡沫般綻放的鑽石冠冕，線條充滿動感，令人驚喜的是配合不同髮型並戴在不同位置，都能予人耳目一新的感受。14年前婚禮上她綁著低髮髻，將冠冕以較平坦的角度戴在頭的一側，而在昨國慶晚宴上，冠冕戴法更靠近臉部，鑽石泡沫彷彿向上湧出，另一邊則露出波浪瀏海，創造出1920年代的典雅風格。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／CFP）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右）與夏琳王妃（左）帶著龍鳳胎兒女出席國慶儀式。（圖／CFP）

國慶日所穿的兩套白色服裝，全是夏琳王妃鍾愛的Giorgio Armani作品，日間為剪裁俐落的白色褲裝配網紗帽，晚宴她則換上綴滿亮片的Armani Privé長袖晚禮服，優雅大方。

關鍵字：

摩納哥王妃, 夏琳王妃, Armani

