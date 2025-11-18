fb ig video search mobile ETtoday

楊紫瓊穿誇張蓬裙變行動彩球　挑染假髮成敗筆

>

▲▼ 魔法壞女巫 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊穿Givenchy蓬裙禮服搭配MIKIMOTO珍珠鑽石項鍊驚艷全場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

電影《魔法壞女巫：第二部》將於19日在台上映，演員們的巡迴宣傳也邁入尾聲，昨紐約首映場為最終站，包括兩位女主角辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）、奧斯卡影后楊紫瓊都盛裝出席，特別是楊紫瓊一襲Givenchy平口檸檬黃蓬裙禮服搭配MIKIMOTO高級珠寶登場驚艷全場，宛如行動彩球，以她嬌小纖瘦的身材穿起來比例不至於顯矮，但多數網友直指敗筆是那頂挑染假髮，與她的氣質不太相符，不過大膽嘗試依然勇氣可嘉。

▲▼ 魔法壞女巫 。（圖／路透社）

▲亞莉安娜依舊展現仙女風格，以Schiaparelli黑色馬甲結合粉紅蓬裙造型亮相 。（圖／路透社）

《魔法壞女巫：第二部》演員們巡迴之旅的造型各個有看頭，且巧妙呼應片中角色定位，飾演「好女巫」的亞莉安娜從頭到尾都以夢幻風禮服或致敬意義的古董衣亮相，昨於紐約首映會選穿義大利高級訂製服品牌Schiaparelli黑色馬甲結合粉紅蓬裙登場，搭配奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）首飾，宛如甜美小公主。

▲▼ 魔法壞女巫 。（圖／路透社）

▲辛西亞艾利沃戴黑色墨鏡配皮革拼接羽毛的Balenciaga黑裝完美呼應《魔法壞女巫：第二部》中的角色。（圖／路透社）

演出「壞女巫」的辛西亞艾利沃則勇於挑戰剪裁前衛大膽的暗黑色系禮服，宣傳最終站她戴上誇張的蝴蝶造型墨鏡，身穿Balenciaga皮革拼接羽毛的黑色禮服出席首映會，氣勢非凡，她與亞莉安娜拍照時十指緊扣，還不時咬耳朵說悄悄話，展現閨蜜情，她在新加坡首映時挺身保護被澳洲籍網紅「Parajama Man」騷擾的亞莉安娜，霸氣舉動令人印象深刻。

▲▼ 魔法壞女巫 。（圖／路透社）

▲亞莉安娜（右）與辛西亞艾利沃牽手展現閨蜜情，不時咬耳朵說悄悄話。（圖／路透社）

►楊紫瓊罕見中門大開　珍珠洛胸前吸睛

►亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師

楊紫瓊, 魔法壞女巫, MIKIMOTO, Givenchy, 亞莉安娜, 辛西亞艾利沃

