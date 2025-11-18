杜娃黎波215萬AP金錶亮眼　綠松石面盤獨一無二

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波佩戴AP綠松石面盤錶非常亮眼。（圖／翻攝dualipa IG）

記者陳雅韻／台北報導

30歲的英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）以大膽穿搭出名，不僅服裝前衛性感，所選的配飾也樣樣吸睛。她近日秀出要價2,150,000元的瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼），因為搭配綠松石面盤，亮麗色彩立刻成為整體造型的重點，寶石面盤紋路獨一無二代表每款錶都是唯一。

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波戴的AP綠松石面盤皇家橡樹系列自動上鍊錶，2,150,000元。（圖／AP提供）

杜娃黎波所戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊錶37毫米款，以18K金打造錶殼與鍊帶，採用色彩飽和的綠松石面盤，搭配螢光塗層黃金立體時標與指針，貴氣中帶有活潑氣息，完美呼應這位西洋流行樂天后的個人特質。

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波也常戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。（圖／翻攝dualipa IG）

卡地亞（Cartier）以身手矯捷美洲豹為靈感的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，也是杜娃黎波日常經常佩戴的錶款，由於尺寸較小巧，她會再疊搭多個鑽石手環增添氣勢，相當時髦。
 

