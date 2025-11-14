fb ig video search mobile ETtoday

孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

>

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在澳洲豪宅中自拍，大秀緊實腹肌與美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸位於澳洲的豪宅儼然成為她最美的時尚舞台，她近日倚著家中長桌，對著落地的大面鏡子自拍，不僅她精心佈置的優雅居家空間入鏡，更多網友被她不科學的長腿吸走目光，連腹肌線條也跑出來見客，朋友直呼「好瘦」，她公開秘訣說：「每周重訓三天，最近幾乎戒糖了。」

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸維持每周重訓3次的運動習慣。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸本來就以纖細美腿著稱，培養重訓等運動習慣後，身體線條更加緊實，讓愛穿露肚裝的她練出令人稱羨的腹肌線條。此次她在澳洲家中對著落地鏡自拍，她頭戴香奈兒黑色帽子，身穿短版白色背心配荷葉邊熱褲，盡顯身材優勢，而她身後漂亮的居家佈置也曝了光，展現女主人的絕佳品味。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸澳洲住家布置贏得好評。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

不僅在家用心打扮，孫芸芸到海邊曬太陽的造型也不馬虎，穿著兩截式泳裝露深溝，手上則疊搭卡地亞（Cartier）經典Trinity三環手環、Panthère de Cartier美洲豹腕錶以及水晶手鍊，隨手拍都是時尚大片。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸到海邊曬太陽露傲人事業線，手腕上的卡地亞珠寶、名錶與水晶手鍊也吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

►孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

關鍵字：

孫芸芸, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「鐘錶奧斯卡」最大獎被寶璣奪下　蕭邦抱回兩獎好風光

「鐘錶奧斯卡」最大獎被寶璣奪下　蕭邦抱回兩獎好風光

張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆

張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆

珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

珍珠母貝拼出錶盤光之馬賽克　日本漆藝大師聯名寶格麗款款唯一

陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 「泰國第一神顏」火辣婚紗照曝光　蕾絲白紗全透視 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 亞莉安娜73年古董衣上身　保存如新致敬《綠野仙蹤》戲服設計師 楊紫瓊逾4210萬的RICHARD MILLE百搭　戴奧斯卡得獎錶跑宣傳 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面