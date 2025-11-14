孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

▲孫芸芸在澳洲豪宅中自拍，大秀緊實腹肌與美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸位於澳洲的豪宅儼然成為她最美的時尚舞台，她近日倚著家中長桌，對著落地的大面鏡子自拍，不僅她精心佈置的優雅居家空間入鏡，更多網友被她不科學的長腿吸走目光，連腹肌線條也跑出來見客，朋友直呼「好瘦」，她公開秘訣說：「每周重訓三天，最近幾乎戒糖了。」

▲孫芸芸維持每周重訓3次的運動習慣。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸本來就以纖細美腿著稱，培養重訓等運動習慣後，身體線條更加緊實，讓愛穿露肚裝的她練出令人稱羨的腹肌線條。此次她在澳洲家中對著落地鏡自拍，她頭戴香奈兒黑色帽子，身穿短版白色背心配荷葉邊熱褲，盡顯身材優勢，而她身後漂亮的居家佈置也曝了光，展現女主人的絕佳品味。





▲孫芸芸澳洲住家布置贏得好評。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

不僅在家用心打扮，孫芸芸到海邊曬太陽的造型也不馬虎，穿著兩截式泳裝露深溝，手上則疊搭卡地亞（Cartier）經典Trinity三環手環、Panthère de Cartier美洲豹腕錶以及水晶手鍊，隨手拍都是時尚大片。





▲孫芸芸到海邊曬太陽露傲人事業線，手腕上的卡地亞珠寶、名錶與水晶手鍊也吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



