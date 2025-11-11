500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏

▲泰勒絲穿LV黑色羅紋針織套頭衫、迷你 A 字裹身裙、Legacy 高筒皮靴和Coussin PM手提包。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）影響力卓著，卻沒有精品代言在身，其中一項原因是她曾表示不希望粉絲為仿效她而造成經濟上的負擔。身家超過500億元的她其實私下行頭樣樣精彩，是法國精品LV（Louis Vuitton，路易威登）的超級VIP，無論是當季服裝或鞋款、指標性女包、高級珠寶與腕錶全融入日常穿搭。





▲泰勒絲手提LV Camera Box手袋，手上戴著戴著兩枚LV高級珠寶系列的Ombre Blossom金色戒指與Tambour 18K金腕錶。

泰勒絲近期被捕捉到穿LV黑色羅紋針織套頭衫、迷你 A 字裹身裙、Legacy 高筒皮靴和Coussin PM手提包，黑得出色，而另一套皮衣造型則巧搭結合S-Lock鎖扣、金屬護角、鉚釘、混合Monogram及Monogram Reverse圖案於一身LV Camera Box手袋，展現俏麗又時髦的風格。





▲LV Ombre Blossom玫瑰金鑲鑽戒指，73,500元。





▲LV Tambour 18K金40毫米自動錶，1,930,000元。





▲泰勒絲在求婚之日擁抱未婚夫崔維斯凱爾西，亮出LV Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列黃K金及鑽石粗版手環與卡地亞錶。





▲Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列黃K金及鑽石粗版手環，685,000元。

LV熱賣款珠寶與名錶也是泰勒絲的心頭好，她經常佩戴鏤空設計的星型花朵輪廓Ombre Blossom鑽戒，以及由黃金方格與璀璨鑽石勾勒出 Damier 棋盤格圖案的Le Damier de Louis Vuitton手環展現氣勢，新一代的Tambour黃K金自動錶也是她的重要配件。她的另一愛牌是卡地亞（Cartier），同樣偏好金色系設計，象徵「鎖住愛情」的經典LOVE手環與最新LOVE Unlimited手環全納入收藏。





▲泰勒絲（左）出席姊妹淘賽琳娜婚宴時佩戴卡地亞LOVE手環。（圖／翻攝selenagomez IG）