凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）與長子喬治王子一同出席於皇家阿爾伯特音樂廳舉行的國殤紀念日音樂會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國為紀念在第一次世界大戰中犧牲的軍人與平民，將每年的11月11日定為國殤紀念日，上個周末舉行一連串紀念活動，英國王室成員8日出席於皇家阿爾伯特音樂廳舉行的追思音樂會，凱特王妃帶著長子喬治王子現身，她身穿愛牌Alessandra Rich點綴蕾絲的白色領片黑色洋裝，復古中帶有甜蜜氣息；隔日參加紀念儀式，她舊衣重穿Catherine Walker外套配蕾絲荷葉邊襯衫，端莊優雅。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（中）胸前別著罌粟花胸針與她擔任皇家海軍HMS Glasgow戰艦贊助人的胸針。（圖／路透社）

國殤紀念活動上，凱特王妃除了肅穆的黑裝，最醒目的是紀念戰場上犧牲軍人的紅色罌粟花胸針，她所佩戴的罌粟花胸針由隸屬於帽商Lock & Co旗下刺繡師Izzy Ager手工製作而成，每一朵罌粟花需耗時12小時製成，售價約2萬元，所得收益捐給英國皇家退伍軍人協會。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲國殤紀念儀式當天，凱特王妃別上皇家海軍艦隊航空兵的飛行員金色「甜心徽章」。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃連兩天不僅別上紅色罌粟花胸針，也戴上兩款與軍事相關的胸針，一款是蘇格蘭歷史最悠久的珠寶品牌之一James Porter & Son打造的HMS Glasgow 別針，因為她是皇家海軍HMS Glasgow戰艦的贊助人，徽章中央為格拉斯哥的守護聖人聖肯提根（St Kentigern），四周以蘇格蘭薊花環繞；參加紀念儀式時則別上皇家海軍艦隊航空兵的飛行員金色「甜心徽章」（Fleet Air Arm Pilot’s Wing Sweetheart Brooch），這枚別針以鍍金的皇家空軍字母標誌為中心，周圍飾有月桂花環，頂部鑲有已故伊麗莎白二世女王的皇冠。
 

凱特王妃, 喬治王子

