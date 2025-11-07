沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

▲沛納海Radiomir 八日動力儲存中文版腕錶 PAM02088 全球限量 300 只，384,000 元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年2月16日是農曆除夕，名錶品牌已搶先發表農曆新年錶款吸引藏家目光。沛納海（Panerai）推出全球限量300只的Radiomir八日動力儲存中文版腕錶 PAM02088，設計靈感源自品牌經典作Ref. 3646及其具標誌性的加州面盤，此名稱源自加州一家專門修復這類錶盤的工作室，因其精湛工藝而聞名，不過此次黑色漸變至碳灰色的加州面盤融入東方元素，面盤下半部的時標 4、5、7、8 以中文數字呈現，上半部的 10、11、1、2 則維持羅馬數字設計。





▲沛納海Radiomir 八日動力儲存中文版腕錶的下半部時標 4、5、7、8 使用中文數字表示，上半部時標 10、11、1、2 則維持羅馬數字設計。





▲沛納海Radiomir 八日動力儲存中文版腕錶搭載 P.5000 手上鍊機芯，可從透明錶背欣賞。

Radiomir八日動力儲存中文版腕錶 PAM02088，採用45 毫米枕型錶殼，以 1.4441 LVM Brunito精鋼打造，並施以黑色PVD手工拋刷處理，線型錶耳與錐形錶冠設計靈感源自1935年沛納海經典款式，復古元素不僅於此，圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面呼應品牌早期為義大利海軍製作腕錶時所使用的Plexiglas樹脂鏡面；此限量腕錶搭載品牌自製 P.5000手動上鍊機芯，具8日動力儲存。





▲IWC葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版，機芯自動盤特別設計為駿馬奔騰造型，454,000 元。（圖／IWC提供）

IWC（萬國錶）延續生肖主題腕錶的傳統，推出全球限量500只的葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版，採用精鋼錶殼搭配華人文化代表喜氣的酒紅色面盤，小秒針與動力儲存顯示佈局延續2000年首款葡萄牙自動錶的設計，而馬年元素出現在IWC自製52011型機芯的自動盤上，雕飾奔騰駿馬造型，象徵新一年蓬勃的朝氣與無限動能，隨錶附黑色與酒紅色兩條鱷魚皮錶帶，讓錶主能靈活更換。

