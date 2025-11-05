山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

▲道奇王牌投手山本由伸開心捧著世界大賽冠軍獎盃，人氣很旺。（圖／翻攝dodgers IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國職棒道奇隊王牌投手山本由伸在世界大賽表現出色，與隊友成功擊退加拿大藍鳥隊捧回冠軍獎盃，他也獲選為MVP，人氣如日中天，身為棒球界黃金單身漢，感情生活備受矚目，美日混血的模特兒緋聞女友丹羽仁希被目擊出現在親友加油團中，當天身穿簡單的T恤休閒服，不過私下她的穿搭可是相當火辣，迷你裙裝是日常，也大方分享比基尼美照。





▲山本由伸緋聞女友丹羽仁希是知名模特兒，大方曬比基尼美照。（圖／翻攝__niki22 IG）

29歲的丹羽仁希比山本由伸大兩歲，在實境節目《雙層公寓》夏威夷篇打開知名度，被主持人封為「第一美女」，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她發行過3本寫真書，也曾為日本內衣品牌PEACH JOHN示範主打款式，展現最美的狀態。





▲丹羽仁希曾為內衣品牌PEACH JOHN示範主打款式。（圖／翻攝__niki22 IG）

身為美妝與時尚活動常客，丹羽仁希偏愛各品牌經典款的設計，例如女性夢幻的香奈兒標誌性11.12口蓋包，她經常背經典的黑或白色款式；愛馬仕（HERMÈS）也是她的心頭好，拎著黑色柏金包到新加坡欣賞F1賽車。她因與山本由伸的緋聞人氣攀升，粉絲都好奇兩人是否會修成正果。





▲丹羽仁希到義大利米蘭旅行，買了香奈兒經典的11.12口蓋包。（圖／翻攝__niki22 IG）





▲丹羽仁希參加F1新加坡大獎賽拎愛馬仕柏金包。（圖／翻攝__niki22 IG）