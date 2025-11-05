fb ig video search mobile ETtoday

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

>

▲▼丹羽仁希 。（圖／翻攝IG）

▲道奇王牌投手山本由伸開心捧著世界大賽冠軍獎盃，人氣很旺。（圖／翻攝dodgers IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國職棒道奇隊王牌投手山本由伸在世界大賽表現出色，與隊友成功擊退加拿大藍鳥隊捧回冠軍獎盃，他也獲選為MVP，人氣如日中天，身為棒球界黃金單身漢，感情生活備受矚目，美日混血的模特兒緋聞女友丹羽仁希被目擊出現在親友加油團中，當天身穿簡單的T恤休閒服，不過私下她的穿搭可是相當火辣，迷你裙裝是日常，也大方分享比基尼美照。

▲▼丹羽仁希 。（圖／翻攝IG）

▲山本由伸緋聞女友丹羽仁希是知名模特兒，大方曬比基尼美照。（圖／翻攝__niki22 IG）

29歲的丹羽仁希比山本由伸大兩歲，在實境節目《雙層公寓》夏威夷篇打開知名度，被主持人封為「第一美女」，擁有天使臉孔、魔鬼身材的她發行過3本寫真書，也曾為日本內衣品牌PEACH JOHN示範主打款式，展現最美的狀態。

▲▼丹羽仁希 。（圖／翻攝IG）

▲丹羽仁希曾為內衣品牌PEACH JOHN示範主打款式。（圖／翻攝__niki22 IG）

身為美妝與時尚活動常客，丹羽仁希偏愛各品牌經典款的設計，例如女性夢幻的香奈兒標誌性11.12口蓋包，她經常背經典的黑或白色款式；愛馬仕（HERMÈS）也是她的心頭好，拎著黑色柏金包到新加坡欣賞F1賽車。她因與山本由伸的緋聞人氣攀升，粉絲都好奇兩人是否會修成正果。

▲▼丹羽仁希 。（圖／翻攝IG）

▲丹羽仁希到義大利米蘭旅行，買了香奈兒經典的11.12口蓋包。（圖／翻攝__niki22 IG）

▲▼丹羽仁希 。（圖／翻攝IG）

▲丹羽仁希參加F1新加坡大獎賽拎愛馬仕柏金包。（圖／翻攝__niki22 IG）

 ►山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

►道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持

 

關鍵字：

山本由伸, 丹羽仁希, Hermes, 愛馬仕, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

梅西辣妻身手不是蓋的　戴200萬珠寶打板式網球

梅西辣妻身手不是蓋的　戴200萬珠寶打板式網球

貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘 錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面