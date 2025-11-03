錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

▲Arnold & Son Perpetual Moon 38腕錶限量18只，2,036,000元。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

位於台北101購物中心的SHH獨立製錶專賣店，今（3日）展出Arnold & Son剛於杜拜錶展發表的新作，焦點是全球限量18只的詩意月相錶Perpetual Moon 38腕錶，以藍色砂金石玻璃錶盤營造夢幻星空效果，與錶圈與錶耳鑲嵌明亮式切割鑽石閃閃發亮，映襯珍珠母貝打造的月相之美，月相盤上手繪的北斗七星與仙后座，在暗夜中與明月齊發光。

▲Arnold & Son Perpetual Moon 38腕錶的月相與星星在暗夜中展現夜光。



Arnold & Son另一新作Longitude 5°W腕錶，靈感源自品牌創始人John Arnold自1775年起少量製作的航海天文鐘，向其在英國海軍航海史中扮演的重要角色致敬，品牌以鈦金屬錶殼搭配5N紅金錶圈，面盤採用名為「利澤德角灰」（Lizard Point Grey）的獨特色調，源自位於英國最南端、經度西經5度與緯度近50度的蜥蜴角（Lizard Point），該地區以其海天交錯的水色變化聞名；內載瑞士天文台認證（COSC）的自製自動上鍊機芯，配備動力儲存顯示與小秒針盤，限量38只。

▲Arnold & Son Longitude 5°W鈦金屬腕錶，975,000元。

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）慶祝格拉蘇蒂製錶180周年，特別發表偏心月相腕錶180周年紀念版，結合不對稱錶盤布局、月相顯示與大日期等經典元素，並首度採用閃耀的砂金石材質打造面盤，創造繁星點點的迷人效果；此款紀念錶搭載品牌自製Calibre 92自動上鍊機芯，具長達100小時的動力儲存。

▲格拉蘇蒂原創推出限量180只的偏心月相腕錶180周年紀念版，1,197,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）