Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE –MOONSHINE GOLD腕錶，12,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch滿月系列第4款作品MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD 腕錶，將於11月5日滿月當天登場，11月滿月被稱為「海狸月（Beaver Moon）」，此腕錶以此為靈感，於月相顯示呈現以一輪仿若被海狸啃咬過的滿月，趣味性十足，自5日至新月前一日（11 月 20 日）期間於Swatch各門市採每日限購制度，每人每日每店限購一只。

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE –MOONSHINE GOLD腕錶靈感源自海狸月，月相顯示上點綴一輪像被海狸啃咬過的滿月。

MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD「海狸月」腕錶延續系列標誌性的星際錶盤配置，搭載Swatch地相技術，月相顯示則以 OMEGA Moonshine™ Gold 點綴，並融入史努比世界插圖；錶殼採用Swatch專利Bioceramic生物陶瓷材質製成，設計靈感亦呼應歐米茄（OMEGA）傳奇錶款Speedmaster Moonwatch 超霸登月錶，包含不對稱錶殼與測速計刻度錶圈上經典的「Dot over 90」細節。

▲BABY-G BGA-10系列腕錶4個心形窗會隨著時光流轉變色，2,300元。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

錶款別出心裁的設計總能成功吸睛，CASIO旗下女錶BABY-G就緊緊抓住女性目光，推出隱藏式旋轉色盤設計的BGA-10系列腕錶，面盤上4個愛心視窗裡的色彩會隨著時光流轉，每天變出不同顏色，一只錶天天轉出不同驚喜。

