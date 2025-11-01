「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公

▲海蒂克隆（右）萬聖節扮成蛇髮女妖「梅杜莎」，老公湯姆考利茲則是被她石化的希臘士兵。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

關於萬聖節造型，有誰能超越「萬聖節女王」海蒂克隆？52歲的德國超模海蒂克隆於萬聖節前夕預告今年造型會是史上最醜、最恐怖，果然不負眾望，以希臘神話中的蛇髮女妖「梅杜莎」（Medusa）裝扮現身紐約市舉辦的萬聖節派對，根據傳說任何直視梅杜莎的人都會被石化，這個倒霉的角色就由她的老公湯姆考利茲（Tom Kaulitz）擔綱演出，變身被梅杜莎石化的希臘士兵，夫妻倆的驚人裝扮再次贏得目光。





▲海蒂克隆扮醜無極限，連舌頭都有戲。（圖／美聯社）

海蒂克隆過去萬聖節扮相總令人印象深刻，包括ET、帶著「蛋形老公」的孔雀、巨大蚯蚓、未來主義機械人等無不掀起話題，穩坐「萬聖節女王」女王寶座。她扮醜無極限，今年攜手三度獲得奧斯卡提名、代表作包括電影《蝙蝠俠》（The Batman）、《Coming 2 America》的化妝師麥克馬里諾（Mike Marino），為她扮成模樣驚人的梅杜莎。

此次複雜精緻的梅杜莎服裝設計包含一條長尾巴，以及會動的蛇髮，連舌頭都有分岔設計，海蒂克隆對著攝影師嘶嘶作聲，還拿著弓箭擺出造型，相當入戲。她也在IG上幽默寫下：「萬聖節快樂，蛇別盯太久，否則你會變成石頭！」





▲海蒂克隆於萬聖節前夕為紐約帝國大廈點燈。（圖／美聯社）