fb ig video search mobile ETtoday

道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持

>

▲▼ 道奇羅哈斯 。（圖／達志影像／美聯社

▲洛杉磯道奇隊球員羅哈斯戴梵克雅寶Alhambra珠寶上陣，敲出關鍵全壘打追平比分開心不已。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

洛杉磯道奇隊昨（2日）贏得世界大賽冠軍，最終延長11局以5比4險勝多倫多藍鳥隊，衛冕成功，在第9局敲出左外野陽春全壘打讓道奇追平比分的關鍵人物是36歲老將羅哈斯(Miguel Rojas)，他直言這是他職棒生涯中最重要的一刻，陪伴他的幸運物正是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典四葉幸運草Alhambra珠寶。

▲▼道奇羅哈斯 。（圖／翻攝IG）

▲羅哈斯戴梵克雅寶Vintage Alhambra鑲嵌藍瑪瑙的10枚四葉幸運草圖騰項鍊，359,000元。（圖／梵克雅寶提供）

▲▼道奇羅哈斯 。（圖／翻攝IG）

▲羅哈斯同時戴上梵克雅寶Sweet Alhambra縞瑪瑙耳環。（圖／梵克雅寶提供）

羅哈斯無論私人時光或上場奮戰所戴的貼身幸運珠寶，是梵克雅寶Vintage Alhambra鑲嵌藍瑪瑙10枚四葉幸運草圖騰項鍊與Sweet Alhambra縞瑪瑙耳環，1968年問世的幸運草造型Alhambra系列珠寶近幾年完全突破性別界線，無論是NBA籃球員、MLB球星都愛戴，全球掀起穿搭熱潮。

▲▼道奇羅哈斯 。（圖／翻攝IG）

▲羅哈斯平日也緊戴著梵克雅寶Alhambra項鍊與勞力士鑽錶。（圖／翻攝miggyslocker IG）

除了貼身佩戴梵克雅寶珠寶，羅哈斯還經常佩戴勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Datejust鑽錶，冰藍色面盤的羅馬數字時標與錶圈鑲嵌美鑽，耀眼設計成為他的吸睛法寶之一。

▲▼道奇羅哈斯 。（圖／翻攝IG）

▲羅哈斯戴勞力士Datejust鑽錶。（圖／翻攝miggyslocker IG）

►孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

►收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

關鍵字：

道奇, 羅哈斯, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公

「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場 HUBLOT百萬陀飛輪錶建築感強烈　搭首款方形與長方形橋板結構構芯 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面