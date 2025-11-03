道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持

▲洛杉磯道奇隊球員羅哈斯戴梵克雅寶Alhambra珠寶上陣，敲出關鍵全壘打追平比分開心不已。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

洛杉磯道奇隊昨（2日）贏得世界大賽冠軍，最終延長11局以5比4險勝多倫多藍鳥隊，衛冕成功，在第9局敲出左外野陽春全壘打讓道奇追平比分的關鍵人物是36歲老將羅哈斯(Miguel Rojas)，他直言這是他職棒生涯中最重要的一刻，陪伴他的幸運物正是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典四葉幸運草Alhambra珠寶。





▲羅哈斯戴梵克雅寶Vintage Alhambra鑲嵌藍瑪瑙的10枚四葉幸運草圖騰項鍊，359,000元。（圖／梵克雅寶提供）





▲羅哈斯同時戴上梵克雅寶Sweet Alhambra縞瑪瑙耳環。（圖／梵克雅寶提供）

羅哈斯無論私人時光或上場奮戰所戴的貼身幸運珠寶，是梵克雅寶Vintage Alhambra鑲嵌藍瑪瑙10枚四葉幸運草圖騰項鍊與Sweet Alhambra縞瑪瑙耳環，1968年問世的幸運草造型Alhambra系列珠寶近幾年完全突破性別界線，無論是NBA籃球員、MLB球星都愛戴，全球掀起穿搭熱潮。





▲羅哈斯平日也緊戴著梵克雅寶Alhambra項鍊與勞力士鑽錶。（圖／翻攝miggyslocker IG）

除了貼身佩戴梵克雅寶珠寶，羅哈斯還經常佩戴勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Datejust鑽錶，冰藍色面盤的羅馬數字時標與錶圈鑲嵌美鑽，耀眼設計成為他的吸睛法寶之一。





▲羅哈斯戴勞力士Datejust鑽錶。（圖／翻攝miggyslocker IG）