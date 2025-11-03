fb ig video search mobile ETtoday

勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士與金生儀鐘錶自11月起在台推出「勞力士中古錶認證計劃」，隨錶附上印章證明腕錶符合勞力士中古錶認證的要求。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

備受錶迷矚目的「勞力士中古錶認證計劃」（Rolex Certified Pre-Owned Programme），終於在台灣推出了！品牌攜手台灣歷史最悠久的高級鐘錶經銷商、創立於1923年的金生儀鐘錶公司，11月起於金生儀鐘錶忠孝店推出勞力士中古認證錶款，首波官網上架超過70只腕錶，以Datejust系列錶款數量最多，而熱門的Cosmograph Daytona不鏽鋼錶、「綠水鬼」Oyster Perpetual Submariner腕錶也在其中，身價各突破70萬元。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士為每一只中古認證錶進行防水性能檢測。

勞力士自2022年起推行中古錶認證腕錶，每一只參與中古錶認證計劃的錶都送回總部經過嚴格的真品鑑定，從錶殼到錶帶再到機芯經過拆解檢查，年代較久遠的錶款仍可憑藉品牌數十年來妥善保管的原廠替換部件，使其恢復原始狀態，隨附勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」印章，以及認證中古錶保用證可保證腕錶正常運轉，享有兩年保固，台灣錶迷終於等到官方認證中古錶，可在金生儀忠孝店尋覓心儀錶款。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲金生儀鐘錶上架勞力士中古認證計畫的2013年Cosmograph Daytona不鏽鋼錶，776,000元。

百年歷史的金生儀鐘錶已傳承至家族第四代，金生儀鐘錶業務經理陳鼎聖（Daniel Chen）表示：「金生儀鐘錶非常榮幸參與勞力士中古錶認證計劃。與勞力士攜手合作，再次堅定秉持彼此的共同理念：不懈追求卓越，力求創新，竭誠為顧客提供最高標準的服務。作為台灣首家引進此項計劃的特約零售商，能夠彰顯與勞力士一致的品牌價值，並且秉持專業精神與敬業態度，我們與有榮焉。這一里程碑亦體現我們的自信與實力，能夠引領此備受期待計劃向前邁進。」

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲金生儀鐘錶勞力士中古認證計畫的2015年Oyster Perpetual Submariner腕錶， 715,000元。

瑞士名錶RICHARD MILLE也投入二手錶市場，繼2020年在新加坡開設首家官方認證二手錶店Value of Time（VOT）後，今年選在香港灣仔區太古廣場5座開設第二家RICHARD MILLE二手錶精品店，每一只從VOT售出的腕錶均經RICHARD MILLE製錶工坊培訓的資深製錶師嚴格評估、認證及修復，可享兩年國際保固服務、專屬保養手冊、全新錶帶與錶盒，提供最高規格保障。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE官方認證二手錶店Value of Time第二家精品店於香港揭幕。（圖／RICHARD MILLE提供）

勞力士, Rolex, 金生儀, RICHARD MILLE

ET Fashion

