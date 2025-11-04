法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘

▲效力於F1法拉利車隊的勒克萊爾（左）向女友Alexandra Saint Mleux求婚成功，獻上約5克拉的橢圓形切割鑽戒。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於法拉利車隊的摩納哥籍F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）死會了！28歲的「法拉利男神」昨（3日）宣布與模特兒女友Alexandra Saint Mleux訂婚，於IG貼文中以「Mr². & Mrs. Leclerc 」發布喜訊，並附上Alexandra Saint Mleux戴上約5克拉橢圓形鑽戒的美照，小倆口還一起親吻愛犬長毛臘腸狗 Leo，有趣的是牠的項圈掛著「Dad wants to marry you!」的吊牌，「一家三口」幸福洋溢。





▲勒克萊爾與Alexandra Saint Mleux親吻愛犬Leo，展現「一家三口」的幸福畫面。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

28歲的勒克萊爾自2023年與小5歲的模特兒Alexandra Saint Mleux開始交往，兩人形影不離，終於決定邁入人生新旅程，勒克萊爾精心佈置燭光和玫瑰花共同砌成愛心形狀的求婚場景，獻上約5克拉橢圓形求婚鑽戒向Alexandra求婚成功，外界推估這顆巨鑽價值超過1500萬元。





▲勒克萊爾佩戴RICHARD MILLE為他打造的RM 72-01限量錶。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

義大利與墨西哥混血的Alexandra Saint Mleux擁有精緻臉孔與修長身材，求婚當天穿著藍色絲質睡衣風洋裝搭配香奈兒（CHANEL）耳環與卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環，展現時尚風格；勒克萊爾也露一手好品味，佩戴RICHARD MILLE為他打造的M 72-01 Charlec Leclerc腕錶，全球限量150只，具飛返計時碼錶功能，是他日常穿搭的重要配件。

▲RICHARD MILLE RM 72-01 Charlec Leclerc腕錶限量150只。（圖／RICHARD MILLE提供）