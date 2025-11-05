fb ig video search mobile ETtoday

梅西辣妻身手不是蓋的　戴200萬珠寶打板式網球

>

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅熱愛運動保持健美身材，參加Tiffany舉辦的板式網球賽。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Leo Messi）剛與邁阿密國際續約，確定將效力至2028賽季結束，他忙著替球隊爭取佳績，37歲的老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）也沒閒著，她健康陽光與幸福美滿的形象深受歡迎，在IG已累積近4000萬粉絲，頻頻受邀出席各種時尚活動，近日她便參加Tiffany & Co.舉辦的板式網球賽，戴總值超過200萬元的珠寶與名錶上陣，一展身手。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅佩戴Tiffany HardWear黃K金漸層鍊結全鋪鑲鑽項鍊8,460,000元，Lock黃K金全鋪鑲鑽手環1,415,000元與黃K金手環248,000元，耳環253,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

安托內雅平日積極運動，維持玲瓏有致的身材，是辣媽界的代表人物。參加Tiffany板式網球賽當天，她身穿adidas白色運動內衣與褲裙，展現勤於健身的成果，比賽穿搭不忘加入bling bling元素，戴上Tiffany HardWear黃K金漸層鍊結全鋪鑲鑽項鍊，混搭Lock系列黃K金全鋪鑲鑽手環與黃K金手環，並戴著Lock鑽石耳環，展現華麗運動風。

▲▼ 安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅同時搭配Tiffany Rope 黃K金珍珠母貝錶盤腕錶，33mm款735,000元。（圖／Tiffany提供）

安托內雅同時搭配Tiffany搭載太陽能機芯的Rope腕錶，錶款的扭結元素源自品牌傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）成長於法國阿爾薩斯紡織世家，將他對流蘇、編織與纏繞繩結的熟悉印象轉化為貴金屬工藝，於面盤外圈鑲嵌雙圈拋光金質扭繩裝飾，中間環繞一圈圓形明亮式切割鑽石，耀眼吸睛。
 

►收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

►山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

關鍵字：

安托內雅, 梅西, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘 錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面