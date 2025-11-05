梅西辣妻身手不是蓋的　戴200萬珠寶打板式網球

▲安托內雅熱愛運動保持健美身材，參加Tiffany舉辦的板式網球賽。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Leo Messi）剛與邁阿密國際續約，確定將效力至2028賽季結束，他忙著替球隊爭取佳績，37歲的老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）也沒閒著，她健康陽光與幸福美滿的形象深受歡迎，在IG已累積近4000萬粉絲，頻頻受邀出席各種時尚活動，近日她便參加Tiffany & Co.舉辦的板式網球賽，戴總值超過200萬元的珠寶與名錶上陣，一展身手。





▲安托內雅佩戴Tiffany HardWear黃K金漸層鍊結全鋪鑲鑽項鍊8,460,000元，Lock黃K金全鋪鑲鑽手環1,415,000元與黃K金手環248,000元，耳環253,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

安托內雅平日積極運動，維持玲瓏有致的身材，是辣媽界的代表人物。參加Tiffany板式網球賽當天，她身穿adidas白色運動內衣與褲裙，展現勤於健身的成果，比賽穿搭不忘加入bling bling元素，戴上Tiffany HardWear黃K金漸層鍊結全鋪鑲鑽項鍊，混搭Lock系列黃K金全鋪鑲鑽手環與黃K金手環，並戴著Lock鑽石耳環，展現華麗運動風。





▲安托內雅同時搭配Tiffany Rope 黃K金珍珠母貝錶盤腕錶，33mm款735,000元。（圖／Tiffany提供）



安托內雅同時搭配Tiffany搭載太陽能機芯的Rope腕錶，錶款的扭結元素源自品牌傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）成長於法國阿爾薩斯紡織世家，將他對流蘇、編織與纏繞繩結的熟悉印象轉化為貴金屬工藝，於面盤外圈鑲嵌雙圈拋光金質扭繩裝飾，中間環繞一圈圓形明亮式切割鑽石，耀眼吸睛。

