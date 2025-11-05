孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

▲孫芸芸一身休閒暗藏精品細節。（圖／aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸近日連發在海邊的穿搭照，並紀錄自家澳洲豪宅的美麗空間，時尚與居家品味都受好評。她洩露了喜歡的精品即使是同系列也要「包款」，日前曬出卡地亞（Cartier）錶圈鑲嵌一圈鑽的960,000元Panthère de Cartier美洲豹黃K金錶，緊接著又曝光另一只白K金全鑽設計的同系列奢華版腕錶，迷你款要價2,830,000元。





▲孫芸芸佩戴卡地亞滿鑽的Juste un Clou釘子手環與Panthère de Cartier美洲豹全鑽錶，並疊搭水晶手鍊。（圖／aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸擅長珠寶與名錶混搭，近期她接連曝光卡地亞收藏，戴上全鑽款Panthère de Cartier美洲豹白K金錶時，疊搭全鑽版的Juste un Clou釘子手環，兩款奢華作品之間疊戴她與朋友創立的生活風格品牌Inattention水晶手鍊，增添活潑色彩。





▲孫芸芸日前混搭卡地亞Trinity手環與Panthère de Cartier美洲豹黃K金鑽錶，以及水晶手鍊。（圖／aimeeyunyunsun IG）

除了熱愛時尚，孫芸芸也鍾情於居家佈置，她位於澳洲的豪宅緊鄰海濱，有一整面落地窗可欣賞海上落日美景，她大方分享窗外美景外，也曝光她為居家空間增添季節感的秘訣，換上不同深淺的棕色系抱枕與蠟燭，立刻注入秋意。





▲孫芸芸藉由抱枕與蠟燭色調為居家空間注入秋意。（圖／aimeeyunyunsun IG）





▲孫芸芸從澳洲豪宅可欣賞海面上的落日。（圖／aimeeyunyunsun IG）