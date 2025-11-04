山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

▲山本由伸背著LV Speedy P9 Bandoulière 40包，高捧世界大賽冠軍獎盃返回洛杉磯。（圖／翻攝dodgers IG）

記者陳雅韻／台北報導

洛杉磯道奇隊日前擊退加拿大藍鳥隊，完成世界大賽二連霸，成為大聯盟近25年首支連續兩年封王的球隊，日籍王牌投手山本由伸功不可沒，獲選為MVP，他搭機返回洛杉磯開心對著鏡頭高舉冠軍獎盃，同時秀出他旅行的時尚行頭—LV（Louis Vuitton，路易威登）要價372,000元的Speedy P9 Bandoulière 40包。





▲山本由伸背的綠松石色LV Speedy P9 Bandoulière 40包，372,000元。（圖／翻攝LV官網）

LV大容量的Speedy P9 Bandoulière 40包款近來成為運動員們短期旅行的最愛，靈感來自西部牛仔風格，袋身以極柔軟小牛皮製造，背起來貼合身形，有許多不同色彩款式，山本由伸選擇亮眼的綠松石色包款，流露活潑氣息。

▲山本由伸正裝搭配RICHARD MILLE千萬名錶。（圖／翻攝yoshinobu__yamamoto IG）

27歲的山本由伸去年以12年3.25億美元的天價合約加盟道奇隊，非凡身價反映在他所戴的錶款上，他收藏多款AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹系列腕錶與RICHARD MILLE名錶，他曾以正裝搭配RICHARD MILLE約1100萬元的RM72-01飛返計時紅金錶亮相，帥氣模樣讓粉絲眼睛為之一亮。





▲山本由伸佩戴的RICHARD MILLE RM72-01紅金錶，約1100萬元。（圖／RICHARD MILLE提供）