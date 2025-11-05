貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲英王查爾斯三世（左）親自授勳封貝克漢為爵士，表彰他對體育與慈善的貢獻。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）迎來人生全新里程碑，昨（4日）在溫莎城堡由英王查爾斯三世親自授勳封他為爵士，表彰他對體育與慈善的貢獻，他開心表示對於一個來自倫敦東區雷頓斯通的孩子來說，能獲得此等榮譽真是人生最驕傲的時刻，他特別穿上老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）首度打造的晨禮服出席，意義非凡。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲貝克漢的大日子除了失和的長子與媳婦缺席，兒女與父母都到場見證。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

封爵儀式除了與家人失和的長子布魯克林與媳婦妮可拉佩茲缺席外，貝克漢的父母與2子1女都到場觀禮，向來是時尚指標的他，穿上老婆設計的三件式晨禮服，靈感來自一張英文查爾斯三世年輕時穿晨禮服的照片，維多利亞選用英國羊毛與馬海毛混紡面料製成優雅晨禮服，讓貝克漢在榮耀時刻得體出色。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲貝克漢（左）穿老婆維多利亞貝克漢首次設計的晨禮服參加授勳儀式，維多利亞貝克漢則搭配PP新錶。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲維多利亞貝克漢戴PP Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，7,735,000元。（圖／翻攝PP官網）

貝克漢被封為「Sir David Beckham」後，維多利亞貝克漢也將被稱為「Lady Beckham」，昨她出席授勳儀式所穿的洋裝出自同名品牌，她同時搭配英國鬼才帽匠Stephen Jones的帽子，並戴上剛購入的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Gondolo型號7042/100R-010高級珠寶錶，此搭載215手動上鍊機芯的華麗錶款，共鑲嵌552顆總重約6.15克拉鑽石，錶帶則由美鑽與 79顆Akoya珍珠構成，既是時計亦是手鍊，要價7,735,000元。

►林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

►孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

貝克漢, 維多利亞貝克漢, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

