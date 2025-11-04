林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞歡度71歲生日，身穿橄欖綠立領裙裝搭配梵克雅寶花卉造型珠寶展現優雅風範。（圖／翻攝林青霞微博）

記者陳雅韻／台北報導

「永遠的東方不敗」林青霞昨（3日）歡慶71歲生日，她於微博曬出兩張新照，一張與瓶花合影寫下「花香」，另一張她雙手合十說「感恩」，當天她穿橄欖綠立領洋裝，搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）總值約230萬元的花朵造型耳環與胸針，顯得雍容華貴，優雅氣質引來粉絲讚美。

▲▼ 林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞雙手合十說「感恩」。（圖／翻攝林青霞微博）

歲月似乎沒有在林青霞身上留下痕跡，凍齡模樣讓粉絲驚嘆，她的時尚品味也有目共睹，巧搭梵克雅寶珠寶不僅有畫龍點睛之效，也呼應了季節感，因為她所戴的Rose de Noël胸針與耳環，源起自1970年代品牌為聖誕玫瑰創作的系列，歌頌其在寒冬中盛放，為人們帶來幸福和快樂，她佩戴18K金鑲嵌鑽石與珍珠母貝款式，代表花瓣的珍珠母貝起伏有致、栩栩如生。

▲▼ 林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞佩戴的梵克雅寶Rose de Noël胸針，大型款式1,360,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ 林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞同時搭配梵克雅寶Rose de Noël耳環，940,000元。

林青霞也收藏不少卡地亞（Cartier）珠寶，2023年卡地亞與香港故宮文化博物館攜手策畫的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展，她即大方出借珍藏的卡地亞60歲生日所戴的1919年鑽石冠冕、1909年鑲嵌紅寶石與鑽石頭飾、美洲豹手環與紅寶石鑽石耳環、戒指。

▲▼ 林青霞 。（圖／翻攝微博）

▲林青霞珍藏卡地亞1919年鑽石冠冕，是她60歲生日戴過的寶貝。（圖／翻攝hongkongpalacemuseum IG）

關鍵字：

林青霞, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Cartier, 卡地亞

ET Fashion

