大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣

▲S.T. Dupont全球限量8件的海底兩萬里棋盤組，2,150,000元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以精緻打火機聞名的法國精品品牌S.T. Dupont，今（5日）在台展出身價上百萬元的高級訂製系列作品，設計主題多元豐富予藏家驚喜，當中以凡爾納筆下的經典科幻小說《海底兩萬里》為靈感創作的棋盤組，將書中重要元素如尼摩船長、潛水裝備與巨型烏賊精雕成棋子，搭配黑白大理石打造的棋盤，全球限量8件，身價高達2,150,000元，另有烏賊趴在黃金鍍層筆身設計的書寫工具可配成套，話題性十足。





▲S.T. Dupont全球限量88支的海底兩萬里鋼筆，560,000元。

S.T. Dupont將每一件打火機視為藝術品，同時注入趣味設計，最佳代表正是賭場奇蹟打火機，火機內部隱藏 26 顆紅寶石齒輪，輪盤隨著指尖啟動數字隨機閃現，增添互動樂趣；品牌還與首次與 DC 漫畫經典反派合作創作小丑擺件，他一手高舉雕刻撲克牌圖騰的 Ligne 2 打火機，一手伴隨戴著小丑帽的綠色琺瑯鋼筆，展現黑色幽默。





▲S.T. Dupont全球限量88件的賭場奇蹟高級訂製打火機，1,950,000元。

而偏愛典雅風格的藏家，目光則落在向法國「太陽王」路易十四致敬的Louis XIV 太陽王高級訂製系列打火機，S.T. Dupont 將凡爾賽宮的華麗元素融入其中，打火機正面鑲嵌以鑽石環繞的太陽王獎章，鳶尾花則以實心黃金雕刻，背面的鏡面與花園式雕飾增添巴洛克風情，搭配特製底座，流露尊貴氣息。







▲S.T. Dupont全球限量88件的小丑雕像打火機與鋼筆組，1,450,000元。





▲限量88件的S.T. Dupont Louis XIV 太陽王高級訂製打火機，1,020,000元。

萬寶龍（Montblanc）高藝術性系列則發表「凡爾賽宮之旅」（A Journey Through Château de Versailles），打造5款限量書寫工具向凡爾賽宮致敬，品牌以此輝煌藝術與建築元素為靈感，將「太陽王」路易十四的精神融入書寫工具設計之中，筆身造型源於1707年法國皇家工程師尼古拉斯比翁（Nicolas Bion）發明的「無盡之筆」（Endless Pen），筆夾頂端飾有太陽圖案，呼應路易十四象徵權力與光明的徽章，同時向希臘太陽神阿波羅致敬；筆尾的造型則取材自國王私人印鑑「皇家徽號」（le Chiffre du Roi），以交織字母構成的華麗設計體現皇室尊榮。





▲萬寶龍高藝術性系列「凡爾賽宮之旅」推出限量鋼筆。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍高藝術性系列凡爾賽宮之旅限量版18，約6,400,000元。