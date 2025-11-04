原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只

▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶限量178只，176,800元。（圖／Louis Erard提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Louis Erard 宣布與日本經典動漫角色原子小金剛（Astro Boy）展開前所未有的聯名合作，推出全球限量178只的2340系列特別版腕錶，面盤設計靈感取材自手塚治虫原作插畫，以多層結構呈現原子小金剛高速飛翔的標誌性姿態，背景描繪未來都市Metro City，細膩的垂直髮絲紋營造深邃光影效果，並暗藏反派角色身影，象徵正邪對比的永恆主題，勾起動漫迷的童年回憶。





▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶正反面都有原子小金剛圖案。

與原子小金剛聯名錶款是Louis Erard首款一體式鍊帶運動腕錶，鈦金屬錶殼經拉絲處理，搭配拋光不鏽鋼錶圈與錶耳，厚度僅 8.95 毫米，錶帶也以雙材質打造，搭配立體層疊方式浮雕面盤呈現的原子小金剛，錶背也有他的動感身影，致敬原作世界觀與原子小金剛守護的人性理想。





▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶的指針與時標具夜光顯示。

Oris則與全球鐘錶收藏社群RedBar合作推出限量250只的聯名錶，以1965年復刻Divers腕錶為設計藍本，搭配煙燻紅色漸層色面盤，因為紅色正是RedBar的代表色，象徵雙方的緊密友誼，隨錶附黑色橡膠錶帶與不鏽鋼鍊帶，讓佩戴者能輕鬆轉換風格。





▲Oris與全球鐘錶收藏社群RedBar合作推出限量250只的聯名錶，91,800元。（圖／Oris提供）