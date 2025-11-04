fb ig video search mobile ETtoday

原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只

>

▲▼Louis Erard,Oris 。（圖／公關照）

▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶限量178只，176,800元。（圖／Louis Erard提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌Louis Erard 宣布與日本經典動漫角色原子小金剛（Astro Boy）展開前所未有的聯名合作，推出全球限量178只的2340系列特別版腕錶，面盤設計靈感取材自手塚治虫原作插畫，以多層結構呈現原子小金剛高速飛翔的標誌性姿態，背景描繪未來都市Metro City，細膩的垂直髮絲紋營造深邃光影效果，並暗藏反派角色身影，象徵正邪對比的永恆主題，勾起動漫迷的童年回憶。

▲▼Louis Erard,Oris 。（圖／公關照）

▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶正反面都有原子小金剛圖案。

與原子小金剛聯名錶款是Louis Erard首款一體式鍊帶運動腕錶，鈦金屬錶殼經拉絲處理，搭配拋光不鏽鋼錶圈與錶耳，厚度僅 8.95 毫米，錶帶也以雙材質打造，搭配立體層疊方式浮雕面盤呈現的原子小金剛，錶背也有他的動感身影，致敬原作世界觀與原子小金剛守護的人性理想。

▲▼Louis Erard,Oris 。（圖／公關照）

▲Louis Erard 與原子小金剛聯名腕錶的指針與時標具夜光顯示。

Oris則與全球鐘錶收藏社群RedBar合作推出限量250只的聯名錶，以1965年復刻Divers腕錶為設計藍本，搭配煙燻紅色漸層色面盤，因為紅色正是RedBar的代表色，象徵雙方的緊密友誼，隨錶附黑色橡膠錶帶與不鏽鋼鍊帶，讓佩戴者能輕鬆轉換風格。

▲▼Louis Erard,Oris 。（圖／公關照）

▲Oris與全球鐘錶收藏社群RedBar合作推出限量250只的聯名錶，91,800元。（圖／Oris提供）

►山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

►勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

關鍵字：

Louis Erard, 原子小金剛, Otis

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘

法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 「萬聖節女王」海蒂克隆醜到無極限　扮蛇髮女妖梅杜莎石化老公 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面