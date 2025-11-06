萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko「power design project」系列腕錶SSEH021J（左起）12,500元、SSEH023J款11,500元、SSEH024J款12,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO於2022 年重新啟動「Power Design Project」計畫，為創新精神的設計實驗注入全新能量，鼓勵設計師以不同於日常開發的視角，重新定義「時間」與「佩戴」的意義，其中一款靈感源自1984年於日本引領潮流的 Tissé 腕錶的作品，現已作為全新「Power Design Project」系列的首部曲正式推出，一舉榮獲 2025年Good Design Award 殊榮。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲設計師菅沼佑哉設計「power design project」系列腕錶打破性別框架，融合中性風格與極簡比例。

「Power Design Project」系列新錶款由設計師菅沼佑哉（Yuya Suganuma）操刀設計，他從1984年問世、搭載當時世界最小的石英機芯Tissé腕錶獲得啟發，展現「腕上飾品」魅力，錶鍊特別採不對稱設計，延續原創款的「寬鬆佩戴」概念，12時方向鍊節與錶殼輪廓緊密銜接，呈現流暢一體的線條感，6時方向的錶帶則以小型圓形鍊節構成，其中第三個鍊節以多面切割與銳角造型塑造視覺亮點，全系列提供銀色、黑色與金色三種配色，約11,500元起便能擁有得獎錶。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko「power design project」系列腕錶6時方向的錶帶則以小型圓形鍊節構成，其中第三個鍊節呈現多面切割與尖銳角度吸睛。

CITIZEN則為錶殼色調換新裝，全球電波時計錶款「hikari collection」ES9492-57D則採用了全新色調的Amber yellow琥珀金超級鈦TM錶殼錶帶，因經過獨家Duratect表面硬化技術打造，不僅色澤迷人，更具堅固耐磨、親膚性等特色，搭配點綴咖啡色時標的白蝶貝面盤，是細膩優雅的百搭錶款。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN ES9492-57D腕錶以Amber yellow琥珀金色調搭配咖啡色時標，展現優雅風格。（圖／CITIZEN提供）

►原子小金剛飛上錶盤　17萬聯名錶全球限量178只

► 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

