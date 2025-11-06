大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

▲陳雪鈴（右）與老公Faliq Nasimuddin到馬爾地夫度假。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

懷著第三胎的「大馬最美千金」的陳雪鈴備受寵愛，37歲生日前夕有老公Faliq Nasimuddin安排了一趟東京行暖壽，10月27日生日當天在馬來西亞與家人一起歡慶，不過慶祝活動尚未停歇，生日後夫妻倆又帶著一雙兒女飛馬爾地夫繼續慶生行程，無論是飯店房間或餐廳都精心佈置慶生元素，讓她樂陶陶。





▲邁入孕期34周的陳雪鈴盛裝與老公約會。（圖／翻攝chrystan_x IG）

懷孕34周的陳雪鈴已邁入懷孕後期，依然精心打扮當最美孕婦，此次與家人一同到馬爾地夫旅行，特別帶愛馬仕（HERMÈS）度假風情包款出遊，登上私人飛機時拎皮革拼接柳條的Birkin Picnic包款，抵達飯店後欣賞碧海藍天，則換上尺寸較小的Kelly Picnic包，同時曬出自創品牌Lumi Beauty的保養品，親身示範宣傳。





▲陳雪鈴登機時帶愛馬仕Birkin Picnic柳條包。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲陳雪鈴抵達馬爾地夫後曬出自家保養品與愛馬仕Kelly Picnic柳條包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

晚間與老公Faliq Nasimuddin的約會時光，陳雪鈴特別換上綴滿閃亮水晶的長禮服搭配貝殼包，並戴上卡地亞（Cartier）Baignoire全鑽錶，整體造型bling bling，閃耀幸福光。

▲陳雪鈴享受馬爾地夫的美景。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲飯店為陳雪鈴的浴室準備生日佈置。（圖／翻攝chrystan_x IG）