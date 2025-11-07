亮珠寶／梵克雅寶四葉草長鍊變手鍊　戒指兩面戴百搭

▲模特兒佩戴梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，18K金打造的15枚四葉幸運圖騰鑲嵌灰色及白色珍珠母貝，1,190,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

若說近幾年最火紅的珠寶作品，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年問世的Alhambra系列肯定榜上有名，四葉草圖騰帶有幸運的美好寓意，且優雅耐看的設計跨越性別界線，不少NBA籃球員、MLB棒球選手都戴著Alhambra珠寶上陣，完美融入日常造型。品牌持續為此熱門系列注入新穎創意，推出兩款可轉換式項鍊與兩款雙面戒指，輕鬆變化出個人風格。





▲模特兒戴梵克雅寶18K白金鑲嵌玉髓及白色珍珠母貝的Magic Alhambra可轉換式長項鍊1,280,000元，Sweet Alhambra腕錶1,290,000元。





▲梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊可變成一條短項鍊與手鍊。

Alhambra系列有不同的變奏款式，梵克雅寶於2006年發表不對稱稱與大小圖騰交錯排列的Magic Alhambra作品，充滿動感與活力，新款長項鍊加入可轉換的設計巧思，可分拆式組件轉變成項鍊和手鍊，兩個款式分別為璣鏤玫瑰金搭灰色與白色珍珠母貝的15枚四葉幸運草圖騰長項鍊，以及璣鏤白K金搭淡藍色玉髓與白色珍珠母貝的款式。





▲梵克雅寶Vintage Alhambra 18K玫瑰金雙面戒指，一面鑲嵌灰色珍珠母貝及鑽石（上），另一面為點綴單鑽的鏤刻紋玫瑰金圖騰。

梵克雅寶同時推出兩款Vintage Alhambra雙面戒指，18K玫瑰金款一面鑲嵌灰色珍珠母貝，翻轉到另一面則是點綴單顆小鑽的璣鏤刻紋玫瑰金；18K白金款戒指則鑲嵌玉髓，另一面也是鑲有美鑽的璣鏤刻紋金質四葉草圖案，品牌精緻的工藝反映在佩戴的舒適度上，包鑲鑽石的高度經過細心考量，戴上不會感到不便，而三行大小排列有致的金質圓珠組成戒環，同樣兼顧美感與佩戴舒適性，彰顯品牌對於細節的講究。





▲Dior The Charms彩寶四層項鍊可兩面佩戴。（圖／Dior提供，以下同）

Dior以幸運符碼為設計靈感的Rose des Vents系列珠寶，也有不少令人驚喜的雙面設計，旗下子系列Charms今年推出結合玫瑰、幽谷鈴蘭、骷髏與十字骨、星星、太陽、月亮與蜜蜂等圖騰的四層項鍊，翻轉至背面都是精心雕琢的珍貴寶石，兩面皆可佩戴；另一款Dior Rose Céleste可轉換式長鍊墜，則可變成短鍊或雙層短項鍊，抑或當腰鍊使用，多種穿搭方式實踐穿搭自由。





▲Dior Rose Céleste可轉換式長鍊墜。