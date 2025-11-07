fb ig video search mobile ETtoday

亮珠寶／梵克雅寶四葉草長鍊變手鍊　戒指兩面戴百搭

>

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，18K金打造的15枚四葉幸運圖騰鑲嵌灰色及白色珍珠母貝，1,190,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

若說近幾年最火紅的珠寶作品，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年問世的Alhambra系列肯定榜上有名，四葉草圖騰帶有幸運的美好寓意，且優雅耐看的設計跨越性別界線，不少NBA籃球員、MLB棒球選手都戴著Alhambra珠寶上陣，完美融入日常造型。品牌持續為此熱門系列注入新穎創意，推出兩款可轉換式項鍊與兩款雙面戒指，輕鬆變化出個人風格。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲模特兒戴梵克雅寶18K白金鑲嵌玉髓及白色珍珠母貝的Magic Alhambra可轉換式長項鍊1,280,000元，Sweet Alhambra腕錶1,290,000元。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊可變成一條短項鍊與手鍊。

Alhambra系列有不同的變奏款式，梵克雅寶於2006年發表不對稱稱與大小圖騰交錯排列的Magic Alhambra作品，充滿動感與活力，新款長項鍊加入可轉換的設計巧思，可分拆式組件轉變成項鍊和手鍊，兩個款式分別為璣鏤玫瑰金搭灰色與白色珍珠母貝的15枚四葉幸運草圖騰長項鍊，以及璣鏤白K金搭淡藍色玉髓與白色珍珠母貝的款式。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra 18K玫瑰金雙面戒指，一面鑲嵌灰色珍珠母貝及鑽石（上），另一面為點綴單鑽的鏤刻紋玫瑰金圖騰。

梵克雅寶同時推出兩款Vintage Alhambra雙面戒指，18K玫瑰金款一面鑲嵌灰色珍珠母貝，翻轉到另一面則是點綴單顆小鑽的璣鏤刻紋玫瑰金；18K白金款戒指則鑲嵌玉髓，另一面也是鑲有美鑽的璣鏤刻紋金質四葉草圖案，品牌精緻的工藝反映在佩戴的舒適度上，包鑲鑽石的高度經過細心考量，戴上不會感到不便，而三行大小排列有致的金質圓珠組成戒環，同樣兼顧美感與佩戴舒適性，彰顯品牌對於細節的講究。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲Dior The Charms彩寶四層項鍊可兩面佩戴。（圖／Dior提供，以下同）

Dior以幸運符碼為設計靈感的Rose des Vents系列珠寶，也有不少令人驚喜的雙面設計，旗下子系列Charms今年推出結合玫瑰、幽谷鈴蘭、骷髏與十字骨、星星、太陽、月亮與蜜蜂等圖騰的四層項鍊，翻轉至背面都是精心雕琢的珍貴寶石，兩面皆可佩戴；另一款Dior Rose Céleste可轉換式長鍊墜，則可變成短鍊或雙層短項鍊，抑或當腰鍊使用，多種穿搭方式實踐穿搭自由。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／品牌提供）

▲Dior Rose Céleste可轉換式長鍊墜。

►道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持

►林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣

大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘 錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面