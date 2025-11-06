好美的青瓷綠面盤！　格拉蘇蒂原創攜手德國名瓷造限量錶

▲格拉蘇蒂原創限量150只的青瓷綠Senator Meissen議員麥森腕錶，918,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國的製錶史可從1845年說起，在費迪南德- 阿道夫-朗格（Ferdinand Adolph Lange） 的帶領下，召集了4位製錶師在德國小鎮格拉蘇蒂（Glashütte）開啟了教授與製錶大業，在此深耕的品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）慶祝此地製錶業邁入180周年，特別推出180周年紀念錶，並與同樣來自德國的百年瓷器品牌麥森（MEISSEN）合作打造限量錶，即起至28日於寶鴻堂鐘錶台北忠孝店亮相，同場展出多款古董時計與製錶工具，展現德式名錶特色。





▲格拉蘇蒂原創限量150只的Senator Meissen議員麥森腕錶，以細緻的灰色勾勒於純白底色之上，918,000元。

格拉蘇蒂原創各限量150只的青瓷綠與白色面盤Senator Meissen議員麥森腕錶，均由德國名瓷麥森工匠手工製作而成，優雅的植物圖案來自品牌知名的「Mystic Maison」系列瓷器，纖細的羅馬數字時標也由手工繪製而成，整個瓷質面盤經過1400度高溫燒製而成，相當纖薄，不難想像製作過程極具挑戰。





▲格拉蘇蒂原創限量180只的PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180周年紀念版，1,197,000元。

紀念格拉蘇蒂製錶180周年的PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180周年紀念版，則保留格拉蘇蒂原創經典的偏心設計，搭配首度採用的砂金石面盤，而內在也升級，搭載具100小時動力儲存的Calibre 92自動上鍊機芯。





▲寶璣Classique 7235腕錶，2,268,000元。（圖／寶璣提供）

同屬Swatch集團的瑞士名錶寶璣（Breguet）今年則歡慶250周年，紀念錶款清一色都以獨家18K寶璣金打造，壓軸曝光的新錶Classique 7235腕錶再現1794年N°5懷錶經典風格，珍貴合金製成的面盤運用不同機刻雕花凸顯小秒、月相、動力儲存顯示等不同功能，並首度以「Quai de l’Horloge」手工機刻雕花圖案代替著名的錢幣紋裝飾錶殼，搭載全新配備矽質擺輪游絲的502.3.DRL型機芯，與時俱進。

