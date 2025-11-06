fb ig video search mobile ETtoday

好美的青瓷綠面盤！　格拉蘇蒂原創攜手德國名瓷造限量錶

>

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創限量150只的青瓷綠Senator Meissen議員麥森腕錶，918,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國的製錶史可從1845年說起，在費迪南德- 阿道夫-朗格（Ferdinand Adolph Lange） 的帶領下，召集了4位製錶師在德國小鎮格拉蘇蒂（Glashütte）開啟了教授與製錶大業，在此深耕的品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）慶祝此地製錶業邁入180周年，特別推出180周年紀念錶，並與同樣來自德國的百年瓷器品牌麥森（MEISSEN）合作打造限量錶，即起至28日於寶鴻堂鐘錶台北忠孝店亮相，同場展出多款古董時計與製錶工具，展現德式名錶特色。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創限量150只的Senator Meissen議員麥森腕錶，以細緻的灰色勾勒於純白底色之上，918,000元。

格拉蘇蒂原創各限量150只的青瓷綠與白色面盤Senator Meissen議員麥森腕錶，均由德國名瓷麥森工匠手工製作而成，優雅的植物圖案來自品牌知名的「Mystic Maison」系列瓷器，纖細的羅馬數字時標也由手工繪製而成，整個瓷質面盤經過1400度高溫燒製而成，相當纖薄，不難想像製作過程極具挑戰。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創限量180只的PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180周年紀念版，1,197,000元。

紀念格拉蘇蒂製錶180周年的PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180周年紀念版，則保留格拉蘇蒂原創經典的偏心設計，搭配首度採用的砂金石面盤，而內在也升級，搭載具100小時動力儲存的Calibre 92自動上鍊機芯。

▲▼Glashutte Original 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 7235腕錶，2,268,000元。（圖／寶璣提供）

同屬Swatch集團的瑞士名錶寶璣（Breguet）今年則歡慶250周年，紀念錶款清一色都以獨家18K寶璣金打造，壓軸曝光的新錶Classique 7235腕錶再現1794年N°5懷錶經典風格，珍貴合金製成的面盤運用不同機刻雕花凸顯小秒、月相、動力儲存顯示等不同功能，並首度以「Quai de l’Horloge」手工機刻雕花圖案代替著名的錢幣紋裝飾錶殼，搭載全新配備矽質擺輪游絲的502.3.DRL型機芯，與時俱進。
 

►山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶

►勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

關鍵字：

格拉蘇蒂原創, Glashutte Original, Breguet, 寶璣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型

大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣

大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘 錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面