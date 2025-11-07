CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

▲CASIO推出復古的AQ-240E系列，AQ-240E-7A（左起）1,600元，AQ-240E-3A款1,600元，AQ-240EG-9A款2,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本鐘錶品牌CASIO近年積極推動復古時尚風潮，旗下Vintage系列持續復刻多款經典且價格親民的錶款，深受錶迷青睞。品牌近日再度推出全新AQ-240E系列腕錶，延續AQ-240的復古與現代兼具的簡約設計語彙，共推出三款百搭配色，2,000元即可擁有。





▲金色的CASIO AQ-240E系列AQ-240EG-9A腕錶非常亮眼，2,000元。

CASIO AQ-240E系列以AQ-230略呈方形的經典外觀為基礎，搭配圓潤錶殼與柔和金屬曲線，展現細緻且洗鍊的質感。錶圈上方同樣融入圓弧設計，配以長條水平鏈節的金屬錶帶，面盤採用放射狀陽光紋理，隨光線變化閃耀細膩光澤，6時位置設有數位LCD螢幕，提供清晰易讀的時間顯示，共有優雅銀色與藍綠色兩款精緻配色，以及亮眼的全金色款。





▲Seiko「power design project」系列錶款以不同尺寸與工藝鍊節構成，SSEH021J（左）12,500元、SSEH023J款11,500元。（圖／Seiko提供）

Seiko則重新演繹古董錶，講求創意的「Power Design Project」系列首部曲，由設計師菅沼佑哉（Yuya Suganuma）操刀設計，他從1984年問世、搭載當時世界最小的石英機芯Tissé腕錶獲得啟發，展現「腕上飾品」魅力，錶鍊特別採不對稱設計，延續原創款的「寬鬆佩戴」概念，提供銀色、黑色與金色三種配色，一舉榮獲2025年Good Design Award殊榮。

