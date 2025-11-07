汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子祝福老婆生日快樂，Anisha穿VICTORIA BECKHAM緞面洋裝搭配Dior喜馬拉雅鱷魚皮手拿包。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊馬丁王子昨（6日）於IG分享與老婆Anisha的甜蜜合照，祝福老婆31歲生日快樂，兩人去年1月舉辦世紀婚禮以來，形影不離，即將迎接他們的第一個寶寶到來。在新照中雖不見王子妃Anisha的孕肚，但她的貴氣穿搭依然吸睛，她身穿維多利亞貝克漢同名品牌VICTORIA BECKHAM粉紅緞面禮服，搭配結婚時所戴的鑽石項鍊，不過她將當時項鍊垂墜的巨鑽取下僅保留繞頸式設計，耳際則閃耀各5克拉以上的水滴形鑽石耳環，展現豪門千金氣勢。

王子妃Anisha所選的包款也是各品牌的頂級之作，她尤其鍾愛喜馬拉雅鱷魚皮製成的包款，其名稱來自漂染後鱷皮上出現的中間純淨白，向兩側漸變成灰色，猶如喜馬拉雅山脈上雪峰，此次搭配粉紅禮服的Dior手拿包正是以此矜貴材質打造而成，她也收藏LV（Louis Vuitton，路易威登）喜馬拉雅鱷魚皮製的Capucines包。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊馬丁王子（右）與王子妃Anisha現身F1新加坡大獎賽，Anisha拎LV喜馬拉雅鱷魚皮製的Capucines包。（圖／翻攝tmski IG）

而被視為愛馬仕（HERMÈS）「天花板」的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包，汶萊王子妃Anisha當然沒錯過，是她旅行時的愛用包款，此款式被藏家們視為夢幻逸品，國際拍賣會上身價超過500萬甚至上千萬元都有藏家搶買。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha在義大利旅行時帶著愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝tmski IG）

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Anisha去年一月與馬丁王子舉辦世紀婚禮時，戴著垂墜巨鑽的華麗鑽石項鍊搭配婚紗。（圖／翻攝tmski IG）

►大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

►山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

汶萊王子妃Anisha, 馬丁王子

