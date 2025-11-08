卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

▲卡地亞Santos de Cartier鈦金屬腕錶，大型款352,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

自1904年Louis Cartier為飛行先驅阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）打造首款腕錶以來，Santos de Cartier系列始終象徵創新與冒險精神，方形錶殼、外露螺絲成為標誌性設計。近期卡地亞再為此暢銷系列增添兩款新作，推出Santos de Cartier鈦金屬腕錶與Santos de Cartier精鋼黑面腕錶，展現品牌在設計與材質運用上的前瞻思維。





▲卡地亞Santos de Cartier鈦金屬腕錶戴起來輕盈舒適。

卡地亞Santos de Cartier鈦金屬腕錶採用比精鋼輕43%、硬度高出1.5倍的鈦金屬材質，兼具輕盈與堅固特性，錶殼以微噴砂工藝打造啞光質感，呈現深邃煤灰色調；另一款 Santos de Cartier 精鋼黑面腕錶，配備黑色面盤與覆以綠色 SuperLuminova® 夜光塗層的白色指針，面盤同時結合緞面與陽光射線紋飾，呈現低調卻鮮明的運動風格。





▲卡地亞Santos de Cartier黑色面盤精鋼腕錶，大型款277,000元。

愛馬仕（HERMÈS）鐘錶創意總監Philippe Delhotal設計並於2021年發表的Hermès H08腕錶，也是方形錶中的大熱門，具特色的原創字體及圓形錶盤，置於邊緣柔和的方形錶殼中，最新Hermès H08計時碼錶的枕形錶殼由由碳纖維與石墨烯粉末構成整塊多層複合材質製成，具堅固又輕盈特性，搭配緞面放射紋打磨的鈦金屬錶圈，內載自製H1837自動上鍊機械機芯，中央計時秒針與計時副錶盤的指針都以橘色點綴，完美呼應橘色橡膠錶帶，洋溢動感活潑氣息。





▲Hermès H08 Chronograph 單按鈕計時碼錶，410,000元。（圖／愛馬仕提供）