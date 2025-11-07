凡爾賽宮鏡廳微縮於陀飛輪錶中　萬寶龍工藝了得

▲萬寶龍致敬凡爾賽宮傳奇舞會的明星傳承系列懸浮外置陀飛輪腕錶限量款8，約9,206,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法王路易十五於1745年在凡爾賽宮為其子王儲路易與西班牙公主瑪利亞德莉莎拉斐爾主持盛大婚禮，隨後在舉世聞名的鏡廳舉行化裝舞會，被譽為歐洲史上最盛大的宴會，路易十五當晚喬裝成巨大的紫杉樹雕塑穿梭其中，企圖吸引後來成為他的情婦龐巴度夫人，此盛會於是被稱為「紫杉樹舞會」（Le Bal des Ifs），啟發萬寶龍（Montblanc）創作，推出全球限量8只的明星傳承系列懸浮外置陀飛輪凡爾賽宮限量腕錶。





▲萬寶龍明星傳承系列懸浮式外置陀飛輪凡爾賽宮腕錶的錶圈上飾有手工鐫刻月桂花環，側邊亦有精美雕刻。

萬寶龍為在明星傳承系列懸浮外置陀飛輪凡爾賽宮限量腕錶面盤上呈現凡爾賽宮的鏡廳氣勢，融合傳統琺瑯、微繪、大理石與橡木鑲嵌細工工藝，搭配現代雷射蝕刻與3D建模技術，展現其華麗風格；12時位置時間顯示盤的設計靈感來自巴洛克時期懷錶，以內填琺瑯工藝白色底襯托藍色羅馬數字，中心飾以金粉繪製的太陽圖案，象徵凡爾賽宮「太陽王」的榮光，而指針以18K黃金製成，中央鑲嵌象徵阿波羅的黃銅面容，取材自宮內時鐘的太陽神圖騰。





▲萬寶龍明星傳承系列懸浮式外置陀飛輪凡爾賽宮腕錶，搭配巴黎品牌Elie Bleu打造的音樂錶盒。

以18K金打造的明星傳承系列懸浮外置陀飛輪凡爾賽宮限量腕錶，錶圈飾有手工鐫刻的月桂花環，另一亮點為單臂錶橋固定的外置陀飛輪，展現精湛的製錶技術與視覺平衡。此外，萬寶龍特別請巴黎木藝品牌Elie Bleu製作音樂錶盒，內置瑞士Reuge音樂機芯，播放拉莫於1745年為王儲婚禮創作、伏爾泰撰詞的樂曲。啟動機關後，錶盒旋即奏響樂聲，腕錶隨之旋轉，重現鏡廳舞會的絢麗場景。





▲積家REVERSO HYBRIS ARTISTICA CALIBRE 179 翻轉系列超凡複雜工藝179型機芯腕錶，18,700,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）近日也發表結合頂尖裝飾工藝的陀飛輪錶，發表全球限量10只的REVERSO HYBRIS ARTISTICA CALIBRE 179 翻轉系列超凡複雜工藝179型機芯腕錶，呈現內框架每16秒旋轉360度，外圍框架則每分鐘旋轉一圈的Gyrotourbillon球型陀飛輪，而以18K玫瑰金製成的裝飾夾板和橋架，經激光切割出200處鏤空，由工藝大師負責漆面裝飾，翻轉至錶背則是黑色漆面顯示另一時區時間，展現雙面魅力。

