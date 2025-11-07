fb ig video search mobile ETtoday

蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

>

▲▼Anok Yai。（圖／達志影像／美聯社）

▲Anok Yai是維密天使之一，維多利亞的秘密在IG祝賀她獲選為時尚大獎年度模特兒。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國時裝協會基金會（BFC Foundation）主辦、Pandora襄贊的時尚大獎（The Fashion Awards）頒獎典禮，將於12月1日在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行，主辦單位搶先公布「年度模特兒」（Model of the Year）得主是27歲的蘇丹裔美籍超模Anok Yai，她於埃及出生，隨著逃避南蘇丹戰火的難民父母輾轉到美國生活，成為活躍國際時尚舞台的一線超模，這趟旅程連她都覺得不可思議，表示：「能被授予年度模特兒的榮譽，是一項極大的肯定。我的旅程從埃及到南蘇丹，再到美國，是一段關於韌性的故事。這份榮耀屬於每一位在我的經歷中看見自己影子的靈魂。」

▲▼Anok Yai（圖／翻攝ＩＧ）

▲Anok Yai與施華洛世奇合作緊密，日前一身閃亮出席品牌活動。（圖／翻攝anokyai IG）

雖是難民二代，但Anok Yai的父母相當重視教育，她攻讀生物化學並打算學醫，但2017年一次參加霍華德大學派對，她意外被攝影師Steve Hall拍下幾張照片後上傳至IG，讓她一夕爆紅，正式踏入時尚圈，被譽為英國傳奇名模「黑珍珠」娜歐咪坎貝兒的接班人。

▲▼Anok Yai（圖／翻攝ＩＧ）

▲Anok Yai拍攝Saint Laurent廣告。（圖／翻攝anokyai IG）

過去一年中，Anok Yai不僅登上《Vogue France》封面，亦為Versace、Alaïa 與 Saint Laurent 擔任廣告主角，並擔任Mugler經典香氛 Alien的代言人，也在維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）時尚大秀擔任維密天使，她獲選為「年度模特兒」的消息傳出後，與她合作緊密的維多利亞的秘密、施華洛世奇（Swarovski）等時尚品牌立刻向她道賀。
 

►汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

►貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

關鍵字：

Anok Yai

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

亮珠寶／梵克雅寶四葉草長鍊變手鍊　戒指兩面戴百搭

亮珠寶／梵克雅寶四葉草長鍊變手鍊　戒指兩面戴百搭

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢 萬元擁有Seiko得獎錶　不對稱錶鍊時髦有型 大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫 大理石棋盤組215萬！　S.T.Dupont打火機還能轉輪盤超有趣 山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 孫芸芸閃耀百萬卡地亞全鑽錶　同系列連敗兩只

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面