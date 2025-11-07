蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

▲Anok Yai是維密天使之一，維多利亞的秘密在IG祝賀她獲選為時尚大獎年度模特兒。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國時裝協會基金會（BFC Foundation）主辦、Pandora襄贊的時尚大獎（The Fashion Awards）頒獎典禮，將於12月1日在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行，主辦單位搶先公布「年度模特兒」（Model of the Year）得主是27歲的蘇丹裔美籍超模Anok Yai，她於埃及出生，隨著逃避南蘇丹戰火的難民父母輾轉到美國生活，成為活躍國際時尚舞台的一線超模，這趟旅程連她都覺得不可思議，表示：「能被授予年度模特兒的榮譽，是一項極大的肯定。我的旅程從埃及到南蘇丹，再到美國，是一段關於韌性的故事。這份榮耀屬於每一位在我的經歷中看見自己影子的靈魂。」





▲Anok Yai與施華洛世奇合作緊密，日前一身閃亮出席品牌活動。（圖／翻攝anokyai IG）

雖是難民二代，但Anok Yai的父母相當重視教育，她攻讀生物化學並打算學醫，但2017年一次參加霍華德大學派對，她意外被攝影師Steve Hall拍下幾張照片後上傳至IG，讓她一夕爆紅，正式踏入時尚圈，被譽為英國傳奇名模「黑珍珠」娜歐咪坎貝兒的接班人。





▲Anok Yai拍攝Saint Laurent廣告。（圖／翻攝anokyai IG）

過去一年中，Anok Yai不僅登上《Vogue France》封面，亦為Versace、Alaïa 與 Saint Laurent 擔任廣告主角，並擔任Mugler經典香氛 Alien的代言人，也在維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）時尚大秀擔任維密天使，她獲選為「年度模特兒」的消息傳出後，與她合作緊密的維多利亞的秘密、施華洛世奇（Swarovski）等時尚品牌立刻向她道賀。

