「亞洲最帥王子」晉升中校　汶萊王子妃挺孕肚甜蜜觀禮

▲▼馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊蘇丹哈桑納爾（右）親自為第四子馬丁王子授予中校軍銜。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）日前出席軍銜晉升儀式，親自為第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen）授予中校軍銜，剛度過31歲生日的王子妃Anisha也出席觀禮，她身穿向馬來西亞婚紗品牌Teh Firdaus訂製的粉紅色傳統服飾Kurung裝，已可見隆起的孕肚，全程洋溢甜美笑容，幸福全寫在臉上。

▲▼馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha（左）身穿傳統服飾搭配Roger Vivier緞面花鑽包，見證老公馬丁王子的光榮時刻。（圖／翻攝tmski IG）

豪門出身的汶萊王子妃Anisha熱愛「靜奢風」穿搭， Loro Piana、香奈兒（CHANEL）沒有明顯Logo設計的服裝是她日常首選，不過若回到汶萊參加正式活動，她必定選擇長袖上衣與長裙組成的寬鬆剪裁傳統服飾Kurung裝，細部點綴蕾絲或水鑽吸睛，於馬丁王子軍銜晉升儀式上，她穿訂製款的粉紅傳統裙裝，搭配法國精品鞋履品牌Roger Vivier定價120,000元的Flower Strass粉紫緞面花鑽晚宴手挽包，為整體造型更添華麗。

▲▼馬丁王子 。（圖／翻攝IG）

▲馬丁王子是運動好手，熱愛打馬球。（圖／翻攝tmski IG）

有愛妻在場觀禮，馬丁王子在軍銜晉升典禮上顯得意氣風發，不僅因為軍銜晉升為中校，也因準爸爸身份而開心，家庭與事業兩得意。
 

►汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

►大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

汶萊王子妃Anisha, 馬丁王子, Roger Vivier

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

