萬寶龍數位書寫連摩擦紙聲都還原　數位筆還可換筆尖

▲萬寶龍推出Digital Paper，將書寫體驗帶入數位世界。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc），首度將傳統書寫文化領域的精湛工藝延伸至數位世界，推出Montblanc Digital Paper，為現代使用者帶來兼具真實筆觸與數位便利的創新書寫體驗，使用者可專注於筆記書寫、文件標註、電子書閱讀與簡報註解等多元用途，其內建手寫辨識與直覺搜尋功能，可快速檢索筆記內容，並同時支援行事曆、規劃表與日記等範本，透過電子郵件、USB-C連接或專屬應用程式「MONTBLANC Digital Paper」，可輕鬆進行檔案分享與同步。





▲萬寶龍酷灰色的Digital Paper，29,400元。

萬寶龍Digital Paper靈魂觸控筆Digital Pen以品牌經典大師傑作系列的人體工學設計為靈感，延續三重金屬筆環與象徵品牌的六角白星標誌等標誌性元素，且為重現書寫手感，Digital Pen配備三款可替換筆尖，分別模擬不同紙張紋理，讓使用者可依個人偏好調整筆觸。搭配高解析度電子墨水螢幕，書寫時的摩擦與流暢度宛如在真實紙張上揮筆，完美重現品牌經典的書寫觸感。





▲萬寶龍Digital Paper永恆金款式，29,400元。

萬寶龍共推出「神秘黑」、「永恆金」與「酷灰色」三種色款的Digital Paper，左側小牛皮飾邊壓印經典六角白星標誌。另有精緻皮革保護套可供選購，除季節限定色彩外，亦可客製壓字，增添個人化風格。





▲萬寶龍Digital Paper皮革保護套藍色款，6,600元。

精品品牌跨足數位世界已成趨勢，瑞士腕錶品牌TAG Heuer即強化智能錶系列 ，推出款式豐富的Connected Calibre E5 智能腕錶，搭載品牌自主開發的 TAG Heuer OS*系統，提供更直覺的操作，讓佩戴者能輕鬆掌握將康狀態與運動表現，品牌尤其深化對專業運動表現的支持，特別著重於跑步與高爾夫兩大領域，其中高爾夫特別版的則是在球場地圖顯示功能全面升級，提供完整球洞佈局圖，並新增自動計分功能可於每回合中自動記錄關鍵數據，對高球愛好者而言更為實用。







▲TAG Heuer Connected Calibre E5 智能腕錶45毫米高爾夫特別版，78,300元。（圖／TAG Heuer提供）