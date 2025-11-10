fb ig video search mobile ETtoday

萬寶龍數位書寫連摩擦紙聲都還原　數位筆還可換筆尖

>

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出Digital Paper，將書寫體驗帶入數位世界。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc），首度將傳統書寫文化領域的精湛工藝延伸至數位世界，推出Montblanc Digital Paper，為現代使用者帶來兼具真實筆觸與數位便利的創新書寫體驗，使用者可專注於筆記書寫、文件標註、電子書閱讀與簡報註解等多元用途，其內建手寫辨識與直覺搜尋功能，可快速檢索筆記內容，並同時支援行事曆、規劃表與日記等範本，透過電子郵件、USB-C連接或專屬應用程式「MONTBLANC Digital Paper」，可輕鬆進行檔案分享與同步。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍酷灰色的Digital Paper，29,400元。

萬寶龍Digital Paper靈魂觸控筆Digital Pen以品牌經典大師傑作系列的人體工學設計為靈感，延續三重金屬筆環與象徵品牌的六角白星標誌等標誌性元素，且為重現書寫手感，Digital Pen配備三款可替換筆尖，分別模擬不同紙張紋理，讓使用者可依個人偏好調整筆觸。搭配高解析度電子墨水螢幕，書寫時的摩擦與流暢度宛如在真實紙張上揮筆，完美重現品牌經典的書寫觸感。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Digital Paper永恆金款式，29,400元。

萬寶龍共推出「神秘黑」、「永恆金」與「酷灰色」三種色款的Digital Paper，左側小牛皮飾邊壓印經典六角白星標誌。另有精緻皮革保護套可供選購，除季節限定色彩外，亦可客製壓字，增添個人化風格。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Digital Paper皮革保護套藍色款，6,600元。

精品品牌跨足數位世界已成趨勢，瑞士腕錶品牌TAG Heuer即強化智能錶系列 ，推出款式豐富的Connected Calibre E5 智能腕錶，搭載品牌自主開發的 TAG Heuer OS*系統，提供更直覺的操作，讓佩戴者能輕鬆掌握將康狀態與運動表現，品牌尤其深化對專業運動表現的支持，特別著重於跑步與高爾夫兩大領域，其中高爾夫特別版的則是在球場地圖顯示功能全面升級，提供完整球洞佈局圖，並新增自動計分功能可於每回合中自動記錄關鍵數據，對高球愛好者而言更為實用。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E5 智能腕錶45毫米高爾夫特別版，78,300元。（圖／TAG Heuer提供）

►貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

►凡爾賽宮鏡廳微縮於陀飛輪錶中　萬寶龍工藝了得

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, TAG Heuer

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰 蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒 沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場 「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面