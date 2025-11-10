fb ig video search mobile ETtoday

亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

>

▲▼亞莉安娜 。（圖／翻攝IG）

▲《魔法壞女巫：第二部》演員喬納森拜利（左起）、楊紫瓊、辛西亞艾利沃、亞莉安娜、傑夫高布倫盛裝出席巴黎首映會。（圖／翻攝arianagrande IG）

記者陳雅韻／台北報導

電影《魔法壞女巫：第二部》將於19日在台上映，參與演出的演員喬納森拜利（Jonathan Stuart Bailey）、楊紫瓊、辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）日前齊聚巴黎出席首映會，兩位女主角亞莉安娜與辛西亞艾利沃的造型完美呼應劇中角色，前者展現夢幻風格，頂著黑色帽子與Dior斗篷的辛西亞艾利沃則是最時尚的「壞女巫」。

▲▼亞莉安娜 。（圖／翻攝IG）

▲亞莉安娜身穿Givenchy 1998年Alexander McQueen設計的春季高級訂製系列禮服展現浪漫風格。（圖／翻攝arianagrande IG）

飾演好女巫「格琳達」的亞莉安娜，於《魔法壞女巫：第二部》巴黎首映會身穿一襲Givenchy由Alexander McQueen設計的1998年春季高級訂製系列淡藍粉紅色復古無肩帶禮服，以寬大蓬鬆的百褶裙襬與覆滿細緻閃亮花卉刺繡的緊身上衣為特色，流露甜美浪漫氣息。

▲▼亞莉安娜 。（圖／翻攝IG）

▲辛西亞艾利沃（左）與亞莉安娜換上Sarah Burton操刀設計的Givenchy禮服贏得好評。（圖／翻攝arianagrande IG）

緊接著兩人又換上Givenchy當代新裝，巧合的是操刀設計師正是曾效力Alexander McQueen多年的英籍設計師Sarah Burton，她為辛西亞艾利沃設計神秘又性感的高領黑色蕾絲禮服，亞莉安娜則穿上桃紅色的緞面斗篷禮服，貼身直筒裙剪裁讓人聯想到品牌當年為奧黛麗赫本打造的優雅黑色裙裝。
 

►蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

►汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

關鍵字：

魔法壞女巫, 亞莉安娜, Givenchy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

凱特王妃國殤日別手工罌粟花　配英軍胸針有深意

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

CASIO復古錶親民價2000元入手　雙顯超清晰

蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒 沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」 收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 CINDY CHAO編織胸針如華美高訂布料　25克拉橘棕鑽驚豔全場 誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起 超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面