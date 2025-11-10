亞莉安娜古董衣上身當夢幻女巫　連換Givenchy禮服宣傳新片

▲《魔法壞女巫：第二部》演員喬納森拜利（左起）、楊紫瓊、辛西亞艾利沃、亞莉安娜、傑夫高布倫盛裝出席巴黎首映會。（圖／翻攝arianagrande IG）

記者陳雅韻／台北報導

電影《魔法壞女巫：第二部》將於19日在台上映，參與演出的演員喬納森拜利（Jonathan Stuart Bailey）、楊紫瓊、辛西亞艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）日前齊聚巴黎出席首映會，兩位女主角亞莉安娜與辛西亞艾利沃的造型完美呼應劇中角色，前者展現夢幻風格，頂著黑色帽子與Dior斗篷的辛西亞艾利沃則是最時尚的「壞女巫」。





▲亞莉安娜身穿Givenchy 1998年Alexander McQueen設計的春季高級訂製系列禮服展現浪漫風格。（圖／翻攝arianagrande IG）

飾演好女巫「格琳達」的亞莉安娜，於《魔法壞女巫：第二部》巴黎首映會身穿一襲Givenchy由Alexander McQueen設計的1998年春季高級訂製系列淡藍粉紅色復古無肩帶禮服，以寬大蓬鬆的百褶裙襬與覆滿細緻閃亮花卉刺繡的緊身上衣為特色，流露甜美浪漫氣息。





▲辛西亞艾利沃（左）與亞莉安娜換上Sarah Burton操刀設計的Givenchy禮服贏得好評。（圖／翻攝arianagrande IG）

緊接著兩人又換上Givenchy當代新裝，巧合的是操刀設計師正是曾效力Alexander McQueen多年的英籍設計師Sarah Burton，她為辛西亞艾利沃設計神秘又性感的高領黑色蕾絲禮服，亞莉安娜則穿上桃紅色的緞面斗篷禮服，貼身直筒裙剪裁讓人聯想到品牌當年為奧黛麗赫本打造的優雅黑色裙裝。

