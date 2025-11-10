fb ig video search mobile ETtoday

「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

▲富藝斯鐘錶10周年里程碑拍賣《DECADE ONE (2015-2025)》日內瓦落幕，創下鐘錶拍賣專場歷史新高。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）8日及9日於日內瓦舉行的鐘錶十周年里程碑拍賣會《DECADE ONE (2015–2025)》，創下「白手套」佳績，以總成交額超過6,681萬瑞郎（約台幣2,568,862,000元）收槌，刷新鐘錶拍賣專場歷史紀錄，當中「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1943年製的型號1518精鋼萬年曆計時腕錶，最終以1,419萬瑞郎（約台幣545,609,000元）成交，成為拍賣史上最昂貴的PP古董腕錶。

▲1943年製的PP型號1518萬年曆計時精鋼腕錶以約545,609,000元成交，成為拍賣史上最昂貴的百達翡麗古董腕錶。

目前世上最貴腕錶的紀錄保持仍是PP Grandmaster Chime Ref. 6300A-010，於2019年在Only Watch慈善拍賣會上以3,100萬美元（約台幣9.6億元）成交，其次是影星保羅紐曼生前擁有的勞力士（Rolex）Daytona Paul Newman 6239腕錶於2017年以1,775萬美元（約台幣5.5億元）拍出，此次於富藝斯日內瓦拍出的型號1518精鋼萬年曆計時腕錶緊追在後，經過9分28秒的激烈競價，由電話競投者以約545,609,000元天價奪得。

▲1967年製的勞力士Cosmograph Daytona型號6239腕錶以近41,526,000元成交，創下此款錶的世界拍賣紀錄。

此次富藝斯拍賣吸引來自全球72個國家及地區的1,886名競投者參與，另一締造世界紀錄是勞力士約1967年製Cosmograph Daytona型號6239「Golden Pagoda」，以近41,526,000元成交，刷新此錶款世界紀錄，其他拍品也創下「白手套」全數拍出佳績，成為史上最高成交金額的鐘錶專場。
 

►卡地亞熱賣Santos錶「鈦」輕盈　精鋼錶加入黑面盤新款

►沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

