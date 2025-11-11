「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

▲泰國女星Davika Hoorne（左）與影帝Ter Chantavit舉行浪漫婚禮。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

比利時與泰國混血、被譽為「泰國第一神顏」的女星Davika Hoorne（Mai），9日與泰國影帝Ter Chantavit在親友見證下結婚了，Davika Hoorne是泰國首位Gucci品牌大使，品牌特別為她訂製絕美白紗，讓她開心不已，新郎的黑白色系正裝也出自Gucci設計，郎才女貌十分吸睛。





▲Davika Hoorne（左）開心曬逾10克拉的巨鑽戒。（圖／翻攝davikah IG）

33歲的Davika Hoorne活躍於戲劇圈與時尚圈，24歲就拿下影后，近期更首演韓劇《颱風商社》，飾演一名泰國名媛。她與同為演員的Ter Chantavit愛情長跑7年後決定邁入人生新旅程，9日於曼谷私人宅邸舉辦溫馨婚禮，白色系花海圍繞，新人倆笑得燦爛，Davika大方曬出逾10克拉巨鑽戒放閃。





▲Davika Hoorne是Gucci泰國首位品牌大使，品牌為她訂製優雅白紗。（圖／翻攝davikah IG）

身為時尚寵兒的Davika Hoorne，婚禮當天所穿的優雅白紗由Gucci打造，飾以立體花卉、蝴蝶圖案，以及羽毛滾邊，搭配蕾絲飾邊長頭紗，展現浪漫風格，她還連換2套白色系禮服，搭配的花型與靈蛇珠寶都來自與她合作密切的寶格麗（BVLGARI），伴她在人生的大日子中閃耀。





▲Davika Hoorne的婚鞋也出自Gucci。（圖／翻攝davikah IG）





▲Davika Hoorne另一套透視禮服搭配寶格麗Serpenti鑽石耳環、項鍊與耳環。（圖／翻攝davikah IG）





▲Davika Hoorne（右）與Ter Chantavit於婚宴切蛋糕慶祝。（圖／翻攝davikah IG）